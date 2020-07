La vacuna contra el coronavirus enfrenta el desafío de la confianza en Estados Unidos





13/07/2020 - 13:56:45

VOA. - La economía no se recuperará completamente hasta que esté disponible una vacuna contra la COVID-19, dicen los expertos. Pero una vez que haya una vacuna disponible, las encuestas muestran que entre un cuarto y un tercio de los estadounidenses no planean obtenerla. Eso significa poner fin a la pandemia, y hacer que las personas vuelvan a trabajar no es solo un desafío de ciencia médica. También es un desafío de las ciencias sociales. Y aunque se están destinando miles de millones de dólares para resolver los problemas médicos, ninguno de ellos está destinado a abordar los problemas sociales, según un nuevo informe. "No se puede tener una vacuna clínicamente exitosa. Debe tener una vacuna socialmente aceptable", dijo la coautora Monica Schoch-Spana, antropóloga cultural y académica del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Los científicos se están moviendo a una velocidad sin precedentes para desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus que causa COVID-19. Pero "no había suficiente previsión sobre la importancia de comprender los factores humanos", dijo Schoch-Spana. Entonces ella y 22 coautores, incluidos destacados epidemiólogos, vacunólogos y científicos sociales, elaboraron el informe para mostrar dónde llenar los vacíos. "A la luz de las altas apuestas y el ambiente social cargado, deben tomarse medidas adicionales", dijo.

Políticamente cargado Los opositores a las vacunas han sido "muy, muy efectivos al conectar su movimiento antivacunas con algunos de los problemas políticos" en torno al COVID-19, protestando contra los bloqueos y negándose a usar máscaras, señaló LJ Tan, copresidente del National Adult and Influenza, cumbre de inmunización, una coalición pública y privada de defensa de la vacuna. Algunos de los mensajes de la administración Trump tampoco han ayudado a generar confianza, dijo Schoch-Spana. Por ejemplo, nombrar el programa de vacuna Operation Warp Speed ​​da la impresión de que la rapidez es más importante que la seguridad. La administración ha socavado a los expertos médicos al continuar insistiendo en que el medicamento hidroxicloroquina es efectivo contra la COVID-19 cuando los estudios estándar han encontrado que no lo es. Sugerir luz ultravioleta o lejía como tratamientos tampoco ha ayudado, según el informe de Schoch-Spana. Una encuesta encontró que un respaldo del presidente Donald Trump haría que el 36 por ciento de los encuestados sea menos propenso a recibir una vacuna, en comparación con el 14 por ciento que sería más probable.

Epidemiología de peluquería Las comunidades de color que se ven afectadas de manera desproporcionada por COVID-19 también son las más reticentes a vacunarse. Las encuestas han encontrado que del 25 al 44 por ciento de los afroamericanos dicen que no recibirían una vacuna. Es en parte el resultado de experimentos médicos poco éticos en afroamericanos en el siglo XX, "un legado de malversación y mala práctica en la desconfianza actual", dijo Schoch-Spana, además de la discriminación actual que enfrentan del sistema de salud. Los funcionarios de salud están superando la desconfianza al conectarse con organizaciones sin fines de lucro locales, iglesias, grupos comunitarios, incluso peluquerías, que pueden ser campeones de la vacunación. "Esos lugares son donde las personas se congregan y comparten información y, por cierto, toman decisiones de salud", dijo Schoch-Spana. Con la próxima temporada de influenza, los funcionarios de salud tienen como objetivo aumentar esos y otros canales. El objetivo, como dice Tan, es eliminar la gripe de la ecuación porque la gripe estacional además de una segunda ola de COVID-19 llevaría al sistema de salud al borde. "Tenemos infraestructura y sistemas existentes que sabemos que funcionan, pero no funcionan bien", agregó. Las comunidades de color reciben vacunas contra la gripe a tasas más bajas que otros grupos. Si los funcionarios pueden mejorar esos sistemas, también pueden aprovecharlos para COIVD-19, dijo Tan.

Sin persuasión Es probable que conectarse con miembros de la comunidad de confianza sea más efectivo que las campañas educativas dirigidas a aumentar la confianza en las vacunas o atraer el sentido de altruismo de las personas, según el profesor de comportamiento de salud de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Noel Brewer. "La investigación es bastante clara de que los enfoques de persuasión no son tan efectivos para la vacunación", dijo Brewer, coautor de un informe separado sobre la vacilación de la vacuna. "Lo que es efectivo para aumentar la vacunación es establecer sistemas que sean fáciles de usar y lleguen a muchas personas", agregó. Eso podría incluir la entrega de vacunas en lugares inusuales, como iglesias, centros comunitarios y clínicas móviles, dijo Schoch-Spana. "No es suficiente ir a las farmacias convenientes de la comunidad", señaló. "También se trata de ir a lugares a los que las personas puedan acceder fácilmente y sentirse cómodas, seguras y familiares". Cuando llega una vacuna, no habrá suficiente para todos, al menos inicialmente. "Por lo tanto, deben tomarse decisiones sobre quién debe hacer cola primero para ese conjunto limitado de dosis", dijo Schoch-Spana. "Esa no es solo una pregunta técnica. También es una pregunta que se basa en los valores sociales". En el entorno político actual, esas decisiones deben tomarse con transparencia y responsabilidad, dijo. "Los sistemas tienen que construirse para que sean justos, y las personas deben reconocer que son justos". Podría haber ventajas adicionales para hacerlo bien, agregó. "Si hacemos bien este programa de vacunación, no solo protegeremos la salud de las personas", dijo Schoch-Spana. "Recuperaremos la confianza de las personas en instituciones como el gobierno y la salud pública y la ciencia de las vacunas".