La OMS advierte que llevará tiempo controlar el covid-19 porque la transmisión está fuera de control en América Latina





13/07/2020 - 13:32:24

RT.- El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, durante una sesión informativa este 13 de julio ha advertido de que en los países de América Latina "va a llevar tiempo" controlar la situación epidemiológica, causada por la pandemia del covid-19. "Va a requerir recobrar la confianza, mejorar la comunicación. En algunas zonas pueden necesitar confinamientos localizados porque la transmisión está completamente fuera de control", ha declarado. Además, Ryan ha subrayado que mucho depende de cómo se comportan las personas en las Américas. "Si la gente sigue acudiendo a sitios con muchas personas, sin llevar mascarilla, sin guardar las distancias, el coronavirus se va a seguir transmitiendo", ha insistido. En este contexto, el alto funcionario ha señalado que "hay que aprender a convivir con este coronavirus", ya que "esperar que desaparezca o que tengamos una vacuna que lo solucionará todo no es realista". "Tendremos una vacuna pero no sabemos cómo de efectiva será ni a quién va a llegar", ha adelantado. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido este lunes que la pandemia "va a ir peor, peor y peor" si "no se siguen las normas básicas" para detener su propagación.