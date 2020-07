Gobierno advierte con clausura de farmacias y procesos a quienes especulen con los precios de los medicamentos







13/07/2020 - 13:19:11



Cochabamba, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este lunes el inicio de "rastrillajes" u operativos sorpresa en las farmacias del país para identificar a las personas que especulen con los precios de los medicamentos; advirtió con procesos judiciales y la clausura de esos negocios.



"Vamos a hacer un rastrillaje, vamos a hacer operaciones sorpresa y a quien esté lucrando (con el precio de medicamentos) le vamos a cerrar el negocio y le vamos a meter un juicio penal, porque están atentando contra la salud de la población", manifestó.



Recordó a los dueños de las farmacias que Bolivia pasa por un momento de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y que en este contexto, algunas personas, no se pueden aprovechar de la necesidad de la población, que está enfermando en grandes cantidades.



"Tienen todo el derecho de ganar, pero no de robar, no le roben al pueblo que está viviendo más de cuatro meses (en emergencia sanitaria) y muchos sin salario, pero tienen que comprar medicamentos; entonces, no es justo que los únicos que no han parado (durante la cuarentena), que son las farmacias, estén vendiendo medicamentos cinco, seis, siete y hasta 10 veces más caro de lo normal", aseveró.



Remarcó que, en situaciones emergencia, todos los bolivianos necesitan "cuidarse los unos a los otros, no aprovecharse los unos de los otros".



Pues, aunque "la mayoría de la gente es buena, (también hay) gente que cree que puede enriquecerse en momentos, como los que estamos viviendo y eso es absolutamente injusto", apuntó.



Ayer, en la misma línea, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, también anticipó que se asumirán "todas las acciones legales que correspondan de la manera más fuerte con las farmacias o las distribuidoras que estén ocultando medicamentos, o que estén especulando con el precio".