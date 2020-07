Coronavirus: Gobierno decide expropiar o intervenir dos hospitales privados en Santa Cruz y Cochabamba para ampliar la atención a pacientes





13/07/2020 - 12:31:42

Cochabamba, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó este lunes que se determinó expropiar o intervenir dos hospitales privados de Cochabamba y Santa Cruz obligados por la necesidad de ampliar con urgencia la atención a pacientes con COVID-19, después de que los hospitales públicos e incluso de las Cajas empezaron a colapsar por la gran cantidad de infectados con el nuevo virus. "En las últimas horas hemos estado analizando la forma de bajar esta (situación, principalmente) en dos lugares que están muy colapsados, Santa Cruz y Cochabamba. (Es así que) esta mañana, con la presidenta Jeanine Áñez, hemos llegado a la conclusión (...) de que vamos a empezar hoy día dos procesos de expropiación o de intervención", anunció. Agregó que estos procesos se van a aplicar, primero, en el hospital de Udabol en Santa Cruz, que tiene una capacidad de 400 camas y alrededor de 100 terapias intensivas, y segundo, en el de Univalle de Cochabamba, que tiene una capacidad de más de 120 camas y alrededor de 20 unidades de terapia intensiva. "La necesidad nacional nos obliga a hacer estas cosas, a nosotros no nos hubiera gustado decir esto en este momento, pero lamentablemente la necesidad nos está obligando a aquello", lamentó. En ese sentido, de inmediato se van a empezar con las negociaciones, aunque -según el Ministro- "seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios" de los hospitales mencionados. "Pero no se trata de quitarles nada a nadie, si se expropia será a un precio justo. Pues, cuando hay una emergencia nacional, tenemos que encontrar las salidas por más duras que sean. Por eso, nuestros equipos de abogados se van a movilizar para ver las salidas lo más pronto posible ya sea de expropiación o intervención", ratificó. Incluso adelantó que se podría asumir las mismas medidas en hospitales privados de otras regiones del país porque de lo que se trata es salvar vidas. "Vemos con tristeza y dolor cómo la gente está pidiendo limosna para vivir, hasta los periodistas están recolectando recursos porque no les está cubriendo su seguro médico", dijo. Citó como ejemplo el caso de la Caja Nacional de Salud, que tiene aproximadamente el 40% de los ciudadanos bolivianos asegurados y no está dando abasto para atender a todos sus afiliados enfermos. "No llegan a dar abasto ni a la mitad de sus asegurados en este momento (...) y resulta que ahora toda esa gente que no puede ser atendida en la Caja, está (empezando) a rebalsar los hospitales de la salud pública", remarcó. Cementerios Murillo, asimismo, advirtió con tomar similares determinaciones sobre los cementerios privados del país porque igual "estamos a punto de colapsar". "En una semana podríamos colapsar (completamente), esperemos que se estén haciendo trabajos acelerados (para que no ocurra eso), pero en el caso de que lleguemos a colapsar, vamos a intervenir los cementerios privados, no vamos a permitir que nuestra gente no tenga un lugar donde ser enterrada", concluyó.