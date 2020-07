Futbolistas piden que los clubes asuman gastos en caso de contagio por Covid-19





13/07/2020

Los Tiempos.- Los capitanes de los 14 equipos de la División Profesional solicitan que los clubes se hagan cargo de los gastos de tratamiento, incluida la medicación de presentarse un caso positivo de Covid-19 entre los jugadores, después de conocerse que hubo un descuido de parte de la dirigencia. "Exigimos que en caso de que algún futbolista se contagie con coronavirus, el club asuma de manera completa el tratamiento, medicamentos y todo lo relacionado a los gastos de recuperación del futbolista afectado. Actualmente, varios compañeros se contagiaron de coronavirus y no han recibido ningún tipo de apoyo de parte del club empleador", denunció la agremiación de futbolistas. Hasta la fecha, jugadores de los planteles de Guabirá, Real Santa Cruz, Wilstermann, Aurora y Always Ready dieron positivo a las pruebas o fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus, que también afectó a los integrantes de los cuerpos técnicos. Dentro de la dirigencia existe la urgencia de reanudar los entrenamientos y el campeonato de la División Profesional, con cuatro meses sin actividad por la pandemia de la Covid-19 y con un compromiso contractual de cumplir 364 partidos por año con la empresa dueña de los derechos televisivos. Entre los jugadores hay temor y preocupación, porque los clubes todavía no han completado el pago de los sueldos y temen que de la misma manera se incumpla con la adquisición de material para llevar adelante los protocolos de bioseguridad. Entre club y futbolistas hay un seguro médico, pero éstos reclaman porque la dirigencia estaría incumpliendo este acuerdo. "Exigimos que previamente los clubes cumplan con el pago de los sueldos adeudados y se implementen los protocolos debidamente aprobados por las autoridades nacionales y que nos garanticen nuestra vida y salud para la vuelta a los entrenamientos en nuestros clubes", es el pedido que hicieron conocer los jugadores a través de sus capitanes. El tema de los sueldos sigue siendo un problema sin resolverse. Después de varias semanas de negociaciones, ambas partes cedieron para acordar descuentos para cubrir las planillas de marzo, abril y mayo. El 20 de julio se cumplirá junio sin un acercamiento para resolver este asunto y la situación ha pasado a ser insostenible. "Los jugadores no aceptarán más imposiciones de rebajas salariales en sus sueldos y que exigirán el cumplimiento de sus contratos, porque ellos y sus familias dependen de estos sueldos", es el criterio de los futbolistas que fue plasmado en un comunicado.