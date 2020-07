Claure: Tenemos 20 días para que la FBF y los otros clubes se unan a este proyecto





13/07/2020 - 10:36:59

Diez.- El proyecto ‘Unidos X el Fútbol’ sigue adelante, así lo confirmaron este lunes los seis clubes que lo integran (Bolívar, Blooming, Guabirá, Oriente, Royal Pari y Wilstermann), a la cabeza del presidente de la academia paceña, Marcelo Claure, en una rueda de prensa. Remarcaron que no quieren la división del fútbol, pero que están firmes en su decisión de autogestionar sus derechos de TV. Los seis titulares de las instituciones deportivas firmaron este domingo un precontrato, que garantiza el acuerdo de palabra al que llegaron en días pasados. “El proyecto irá adelante con el resto de los clubes (8) o sin ellos”, indicó Claure. Asimismo, aclaró que no son una empresa que buscarán adjudicarse la licitación que lanzará la FBF, sino que son los mismos clubes que están autogestionando. “Todo el ingreso debe ser para los clubes, no deben existir empresas intermediarias que compran los derechos para que pueden venderlos a empresas de distribución”, agregó Claure que también es un empresario que radica en el extranjero. Además, aclaró que han realizado las consultas correspondientes en el aspecto legal. Claure remarcó que la FBF y los otros clubes (Aurora, The Strongest, Nacional Potosí, Real Potosí, Real Santa Cruz, Always Ready, Municipal Vinto Palmaflor y San José) tienen 20 días para sumarse a la propuesta, ya que en ese lapso de tiempo se unirán los inversionistas y todo estará avanzado. “Tenemos 20 días para que la FBF y los otros clubes se unan a este proyecto”, dijo. Según su informe, si otra institución se une a este proyecto, tendrá las mismas condiciones que los otros seis que ya forman parte. “A los otros ocho presidentes que por uno u otra razón no son parte, les repito, que es un proyecto inclusivo y todos están invitados a participar en las mismas condiciones”, agregó el dirigente de Bolívar. Sobre los detalles, Claure indicó que el 100% será dividido se la siguiente manera: 33% será para los seis clubes (de acuerdo a su categoría), 33% le pertenecerá de Bolívar (el mayor inversor) y el 34% será repartido en partes iguales entre los inversionistas (Bolívar, Blooming, Guabirá, Oriente, Royal Pari y Wilstermann).