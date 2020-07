Salud reitera que dióxido de cloro no tiene autorización, pese a uso y producción en varios departamentos





13/07/2020 - 10:16:00

Correo del Sur.- El Ministerio de Salud reiteró este domingo que no existe una base científica para el uso del dióxido de cloro como remedio contra el covid-19, por lo que tampoco cuenta con autorización sanitaria para su comercialización “Una institución responsable de la salud de los bolivianos, como es el Ministerio de Salud, no puede arriesgarse a recomendar algo que no tenga una base científica”, dijo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, citado en una nota de prensa del Ministerio de Salud. En Bolivia y en otros países hay personas que aseguran que el dióxido de cloro es una solución potencialmente efectiva para superar el coronavirus, pero hay otra corriente que afirma que ese producto es altamente tóxico y perjudicial para la salud de los seres humanos, detalla el comunicado de esta cartera de salud. Agrega que el dióxido de cloro, utilizado como blanqueador y desinfectante, puede causar fallas respiratorias, trastornos sanguíneos, presión arterial baja, falla hepática, anemia, vómitos y diarrea, citando un informe científico publicado anteriormente por el Ministerio de Salud. Delgado ratificó que Salud continuará trabajando de acuerdo con criterios técnicos científicos para “preservar básica y fundamentalmente la salud de los bolivianos”. Pese a la posición del Gobierno, al menos cinco departamentos, Beni, Tarija, Oruro, Pando y Chuquisaca, entre los Sedes, gobernaciones y municipios, ya apoyan el uso de este producto y las universidades públicas de Oruro y Tarija lo producen, según detalla el recuento del diario Página Siete Además, la venta indiscriminada en farmacias y en las redes sociales crece sin control. En plataformas virtuales se vende una botella de un litro de dióxido de cloro desde 100 hasta 500 bolivianos. Para lograr mayor alcance ofrecen -a través de fotografías- recetas sobre cómo aplicar las dosis, incluso dan consejos sobre cómo usar el producto para supuestamente prevenir el virus.