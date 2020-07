Aportantes a las AFP inician bloqueos exigiendo devolución de pensiones





13/07/2020 - 09:01:41

El Deber.- Al no ser atendidos por las autoridades del Gobierno, los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), iniciarán desde este lunes, bloqueos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, exigiendo la devolución de sus pensiones, para enfrentar la crisis económica que soportan las familias bolivianas, por las restricciones ante la pandemia del coronavirus. “Hasta ahora, no hubo ningún acercamiento con las autoridades. Este lunes desde las 09.00 realizaremos bloqueos de vías en Santa Cruz. El bloqueo será hasta tener respuesta positiva para la devolución del 100% de los aportes”, aseguró Yerko Orozco, vicepresidente del Movimiento de Emergencia Nacional. La propuesta de los aportantes es que quienes tienen de Bs 1 a Bs 100.000 en sus cuentas en las AFP, recuperen el 100% de sus aportes. De Bs 100.000 hasta Bs 400.000, solo el retiro de 100.000. Y de Bs 400.000 para arriba, solo el 25%. Hay otras propuestas en la Asamblea, pero que aún no han sido consideradas en el pleno camaral de Diputados ni de Senadores. Este sector, también realiza una huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre de la capital cruceña, exigiendo los recursos para cubrir los gastos que ha dejado la cuarentena. Los movilizados aseguran tener el apoyo de la Central Obrera Departamental (COD de Santa Cruz) y que en las próximas horas, emitirá un voto resolutivo para pedir la devolución de los aportes de las AFP. En Santa Cruz, se firma un libro notariado en apoyo del Proyecto de Ley No.181 del senador Edwin Rodríguez, que fue avanzado en la Asamblea Legislativa. “Lo que buscamos es exigir y presionar al Ejecutivo para que remita su informe al Órgano Legislativo, ya sea, a favor o en contra de la devolución. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay respuesta”, complementó Orozco.