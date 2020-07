Salvarán a BoA con una inyección de USD 50 millones





13/07/2020 - 08:31:49

El Día.- La situación financiera de las empresas estatales es compleja y de incierta sostenibilidad. Es el caso de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Pese a que el anterior Gobierno de Evo Morales ha dejado una empresa, a diciembre de 2019, con un déficit de USD 28 millones, la actual administración del Estado a cargo de la presidenta Jeanine Áñez, ya inyectó un capital a corto plazo de Bs30 millones y ahora prepara un plan de salvataje de USD 50 millones. El viceministro de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), Julio Linares, en contacto con El Día, informó que el reciente desembolso de Bs30 millones, como aporte de capital, dado que la aerolínea estatal, por crisis sanitaria y la cuarentena por casi 120 días, habría dejado de percibir alrededor de USD 60 millones. “Este es un primer paso del plan de salvataje. Un poco para que pueda cumplir sus obligaciones que tenía pendientes con proveedores, salarios, en fin. Pero lo otro, es el plan de salvataje que ya ha sido aprobado en el gabinete (ministerial), con un financiamiento de USD 50 millones de dólares”, informó la autoridad. Un antes y después de BoA. El anterior Gobierno de Evo Morales, paradójicamente durante ocho años de vida de la empresa, ha mantenido el discurso que aerolínea estatal era una de las empresas más exitosa del país, que incluso era la que se encargaba de pagar el Bono Juancito Pinto. Según Linares, esa premisa se cae por sí sola cuando la realidad muestra saldos en contra, como es el déficit de USD 28 millones con que cerró sus finanzas a diciembre de 2019. Ante ese panorama del pasado y agravado por la imparable crisis sanitaria que pone en suspenso la vuelta a la nueva normalidad, la autoridad ministerial argumenta que esos USD 50 millones serán inyectados en dos fases. La primera de USD 25 millones serán desembolsados de manera urgente en los próximos días, una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe su curso del trámite correspondiente, bajo una nueva ley. Además, Linares argumentó que los recursos podrían ser dispuestos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO), cuya ley ordenaba disponer de USD 1.200 millones, al inicio de sus operaciones. “Hemos hecho una exploración y estamos requiriendo los recursos del FINPRO. Para ello se necesita una ley que garantice la devolución de esos recursos, previo acuerdo de préstamo entre dicha entidad y BoA”, informó el viceministro. El Gobierno, espera para USD 25 millones iniciales, de los USD 50 millones que requiere de salvataje BOA, una vez aprobado en Gabinete el proyecto de ley de contrato de préstamo sea enviado a la ALP hasta el día miércoles de esta semana. “Para ello, esperamos que la mayoría parlamentaria del MAS (Movimiento Al Socialismo) garanticen su aprobación para una empresa que ellos mismos crearon cuando eran Gobierno”, precisó Linares. Reacciones en el sector. Constantino Klaric, experto en aviación en contacto con El Día, manifestó su desacuerdo con el anuncio de Gobierno. Mencionó que, si bien el coronavirus ha puesto en difícil situación a las empresas aéreas del país y el mundo, la realidad es que también se deben a malos manejos como sucede con la estatal BoA. “Seguir inyectando recursos de capital, que en el fondo son recursos de todos los bolivianos, para una empresa desde hace tiempo ha sido mal manejada, no hay lógica seguir dando más plata. Además, que garantías hay que esos recursos van a ser devueltos”, cuestionó. El experto internacional en aviación señala que BoA al tener 22 aeronaves de los cuales casi la mitad están en tierra ya inutilizados, desnuda una falencia total de planificación y de manejo sostenible de sus costos operativos. “Los aviones para ser rentables deberán volar mínimo nueve horas al día y los de BoA no vuelan ni siete. No es solo volar por volar los ciclos aterrizaje y despegue deben ser los menores posibles y en este caso son muy elevados. Eso agranda los costos de operación y anticipan una insostenibilidad financiera”, finalizó.