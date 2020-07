Revilla pide mayor cumplimiento de medidas de bioseguridad ante el incremento de contagios por día en el municipio





12/07/2020 - 21:07:47

La Paz, (AMN).- En el municipio paceño ayer se registró la cifra más alta de contagios nuevos por día, ante ello el Alcalde Luis Revilla pidió mayor cumplimiento del distanciamiento físico y medidas de bioseguridad. Según los datos que compartió el burgomaestre en redes sociales, hay 3.663 activos de coronavirus. “Hemos hecho un gran esfuerzo con la habilitación de dos hospitales municipales. Pero nada es suficiente si no cumplimos el distanciamiento social y la medidas como el uso de barbijo”, escribió la autoridad en sus cuentas en RRSS. Las estadísticas de la pandemia que la Municipalidad paceña elaboró con datos de la Gobernación dan cuenta de 3.971 contagios positivos en total, desde marzo. Hay 256 recuperados que dejan 3.663 activos y 52 fallecidos. Con estos guarismos, el burgomaestre reiteró mayor corresponsabilidad ciudadana con medidas de bioseguridad. En contacto con radio Panamericana, Revilla mencionó que para ampliar la capacidad hospitalaria de La Paz, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) decidió habilitar el hospital del Sur en El Alto y del Tórax en el complejo de Miraflores. “Ojalá que esto ocurra en (los) siguiente días, la ampliación de la capacidad hospitalaria en dos ciudades. Junto a las medidas de bioseguridad, nos permita reducir la velocidad de contagios y no colapse el sistema de salud, que es lo que todos queremos evitar”, afirmó la autoridad a la radioemisora nacional. Recordó que en La Paz se habilitaron dos nosocomios municipales exclusivos para COVID-19, La Portada y Cotahuma. Al respecto, el presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea reclamó en Panamericana por la falta de cumplimiento de medidas de bioseguridad en la población. Mencionó que un grupo de expertos de España asesora a autoridades de La Paz y ellos proyectaron llegar a 200.000 infectados hasta septiembre, si se mantiene la velocidad de más de 200 por día. El galeno sugirió que ante los primeros síntomas del virus se pude aplicar un tratamiento de alivio con un antigripal, vitamina C y una aspirineta; sin embargo, pidió reportar cuando el cuadro de salud se agrave y requiera internación.