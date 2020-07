Ministro Murillo: No hay que hacerse la burla del COVID-19 porque es real, existe y mata





12/07/2020 - 20:37:34

Cochabamba, (ABI). - El ministerio de Gobierno, Arturo Murillo, instó este domingo a las personas que todavía no creen en el COVID-19 a no hacerse la burla de la enfermedad porque su existencia es real y está matando a miles de personas en el mundo entero. "Hay gente que ha dicho que no cree en la pandemia, que no existe, que es un invento de la derecha, de los gringos, (pero) hoy día, cuando los vas a buscar, están cuatro metros (bajo) tierra, es una pena, nos duele; (sin embargo), no hay que hacerse la burla de algo que es real, existe y mata", manifestó. En los últimos días, nuevamente se reactivó la polémica en el país sobre el COVID-19, después de que fue revelado un audio que presuntamente corresponde a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, y en el que se pone en duda la existencia del nuevo virus. Asimismo, se conoció que el asambleísta del MAS, Erwin Mansilla, también puso en duda la cantidad de contagios por COVID-19 en Tarija porque, de acuerdo a otro audio filtrado que se le atribuye, cree que solo es un pretexto para postergar las elecciones generales. Por eso, el ministro Murillo remarcó que "mata más la estupidez, porque hay que ser muy estúpido para no creer en una enfermedad que está matando (miles) en el mundo". Mientras, según información oficial del Ministerio de Salud, hasta ayer se registraron un total de 47.200 casos confirmados de COVID-19 en los nueve departamentos del país.