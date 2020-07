Ministro de Educación: Este año no habrá ningún estudiante reprobado





12/07/2020 - 20:29:01

La Paz, (ABI). - El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó el domingo que este año no habrá ningún estudiante reprobado debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, que obligó a las autoridades a suspender las clases presenciales. "Quiero anunciar a los padres y madres de familia que este año no habrá reprobación alguna de ningún estudiante en los niveles inicial, primario y secundario, estamos en un contexto difícil, hay una crisis de salud provocada por el coronavirus", dijo Cárdenas, en conferencia de prensa. Subrayó que, en un contexto del inicio de la educación virtual, precisamente por la pandemia, no es admisible hablar de reprobaciones de estudiantes. Asimismo, ratificó que este año no se tendrá ni un sólo centro educativo clausurado o docente despedido. Además, mencionó que las universidades, los institutos y las normales están pasando clases con "normalidad" empleando instrumentos y plataformas de la educación virtual en un esfuerzo sin precedentes. En ese sentido, aseguró que este semestre continuará reforzando y apoyando el sistema educativo en su modernización a través de la implementación de distintas modalidades de educación (virtual, a distancia, presencial y semipresencial). Pues "este principio pone a la educación boliviana a la altura de cualquier educación del mundo moderno", manifestó. Destacó la actitud de la mayoría de los padres de familia, estudiantes y profesores que, con mucho esfuerzo y sacrificio, están asumiendo la nueva realidad educativa provocada por la pandemia con el uso de distintas plataformas virtuales. Agradeció a los padres de familia por el apoyo a sus hijos en las clases virtuales y mucho más a los profesores que se empeñaron en este trabajo, incluso, comprando nuevos celulares y computadora. "Esto demuestra que en las familias del país existe un afecto, un cariño para que la educación continúe y sus hijos no se vean perjudicados", apuntó.