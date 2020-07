Ministerio de Salud asumirá acciones legales en contra de farmacias que especulan y ocultan medicamentos





12/07/2020 - 20:25:12

La Paz, (ABI). - El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, informó este domingo que el Ministerio de Salud iniciará acciones legales en contra de las farmacias y distribuidores que especulan e incluso ocultan los medicamentos de mayor demanda en la actual coyuntura de la pandemia por el COVID-19. "Vamos a tomar acciones legales que correspondan de la manera más fuerte con las farmacias o las distribuidoras que estén ocultando medicamentos o que estén especulando con el precio, eso no debe suceder y sobre eso ya el Ministerio está tomando acciones, tenemos conocimiento de muchas circunstancias que se han dado", manifestó Delgado, en el programa "Primero la Verdad" de Bolivia Tv. La autoridad agregó que la prioridad del Ministerio de Salud siempre será defender la vida de todos los bolivianos, por tanto, se protegerá los derechos de los ciudadanos si no son respetados por las farmacias. No obstante, también recomendó a la población a no automedicarse ni adquirir en grandes cantidades medicamentos porque la compra de estos productos debe realizarse en función a lo establecido por un especialista. Además, recomendó el uso de hierbas medicinales para fortalecer el sistema inmunitario y prevenir las enfermedades virales típicas de esta época del año. Uso de plasma. Delgado indicó que el uso de plasma para la recuperación de un paciente con coronavirus no es efectivo en 100% debido a que cada organismo tiene diferentes reacciones, por lo tanto, en algunos casos se requerirán más de una unidad de plasma para recobrar la salud de un determinado paciente. "Mediante una técnica se retira la sangre de una persona que ha estado enferma, del donante en este caso, se filtra en este caso y el suero que se obtiene es rico en anticuerpos y es el que se inyecta a los pacientes, pero no es 100% efectivo porque hay algunas personas que con alguna unidad pueden salir y otras necesitan más", dijo. La autoridad, asimismo, agradeció a aquellas personas que se recuperaron del COVID-19 y quienes están realizando donaciones de plasma hiperinmune.