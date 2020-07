La Paz.- Rastrillaje casa por casa se inicia en el Rosal de Llojeta con 11 brigadas médicas





12/07/2020 - 09:53:33

La Paz, (AMN).- El rastrillaje 'casa por casa' que se realiza este domingo en la zona El Rosal Llojeta del macrodistrito Cotahuma será con 11 brigadas médicas para detectar posibles casos de coronavirus. La actividad se inició a las 08.00, informó el secretario municipal de Salud Integral y Deportes, a. i., Cristian Pereira. Esta acción fue definida por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), en reunión del viernes. Similar operativo se hizo hoy en dos zonas de El Alto. Pereira comentó que los equipos están conformados por médicos y enfermeras. Ellos no ingresarán a los domicilios sino que conversará con el jefe o jefa de familia para consultar si hay personas con síntomas. “Tocan la puerta, sale el jefe de la familia e informa sobre el número de miembros y de algún tipo de sintomatología. En caso que se constate que alguna de las personas tiene sintomatología respiratoria y hace presumir que el paciente tenga coronavirus, se toma la prueba rápida, la serológica que consiste en sacar sangre. Si esa prueba sale como sospechoso de coronavirus, se lleva al paciente para realizar la prueba PCR”, precisó la autoridad municipal. La prueba PCR confirma si hay contagio o no. Los resultados se obtienen en al menos cuatro días, en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA). La prueba rápida serológica demora 15 minutos. Si es sospechosa, la persona deberá estar aislada en su casa hasta obtener los resultados del PCR. “Una vez que recibamos la respuesta, en cuatro o cinco días, inmediatamente ese paciente, si tiene condiciones de aislamiento en su vivienda se queda en su domicilio o caso contrario se lo lleva al Centro de Aislamiento, si es un paciente leve; o si es moderado, al hospital del área”, enfatizó Pereira. Aclaró que la prueba serológica negativa no descarta por completo que la persona no tenga el virus. El rastrillaje en el barrio Rosal Llojeta es el segundo del programa, la anterior semana se hizo el primero en El Tejar.