Tarija se acerca al medio centenar de fallecidos: Municipios buscan espacios para los entierros





12/07/2020 - 09:48:44

EL País.- El departamento de Tarija se acerca al medio centenar de fallecidos por Covid-19, mientras los municipios buscan contrareloj un espacio que reúna las condiciones para enterrar a los cadáveres. El Servicio Departamental de Salud (Sedes), hasta esta semana, no recibió ninguna solicitud de verificación de campos santos. Hasta el 11 de junio, siete de los 11 municipios tenían por los menos un fallecido por Covid-19, pero el total acumulado del departamento asciende a 44 óbitos y, conforme al ritmo de notificación de decesos, esta semana puede alcanzar el medio centenar de fallecidos a causa de esta enfermedad pandémica. Según registros del Sedes, Tarija reportó su primer fallecido el 4 de mayo, pero la persona perdió la vida dos días antes, luego de cinco horas de viaje de Yacuiba a la capital del departamento. Pasaron 11 días y se registró la segunda muerte, una persona que estaba en Terapia Intensiva en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD). Luego de diez días, se reportó el tercero, esta vez en Villa Montes. La notificación de fallecidos por Covid-19 era de manera extemporánea hasta el 24 de junio, fecha en que se tenía un acumulado de ocho óbitos. Desde entonces hubo una aceleración de decesos, a tal punto que en 17 días escaló de 8 a 44 fallecidos, un promedio de dos muertes por día durante en ese periodo de tiempo. Incluso, los registros muestran que se reportaron hasta cinco fallecidos en un día. En la actualidad, de la totalidad de fallecidos en el departamento, 29 corresponden a Cercado, siete a Yacuiba, cuatro a Villa Montes, uno a Uriondo, uno a Bermejo, uno a San Lorenzo, uno a Entre Ríos y uno a Uriondo. La letalidad, cantidad de óbitos Covid sobre el número de infectados, es de 2,9 por ciento para Tarija, por debajo de la nacional, que se ubicaba en 3,7 por ciento. En el ámbito departamental, desagregado por municipios, la tasa de letalidad más elevada la tiene Villa Montes con 6,7 por ciento, seguido de Entre Ríos con 5,9, después está Cercado con 3,1 y los demás municipios están por debajo de la media departamental. Los últimos decesos reportados fueron tres, los cuales corresponden al 11 de julio, todos pertenecen al municipio de Cercado. Se trataba de dos hombres de 62 y 66 años de edad y una mujer de sexo femenino de 56 años. Del total de los decesos, el Sedes aún no liberó información de cuántos murieron en domicilio, cuántos en hospitales o servicios de salud y cuántos en la vía pública. Por ejemplo, de los tres fallecidos en Cercado el 9 de julio, se conoció que dos murieron en sus domicilios y uno en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD). Desde marzo a la fecha, hay municipios que todavía no tienen un cementerio con las características que se exige para enterrar un muerto Covid, que cumpla con las especificaciones de distancia y demás aspectos normados desde el Ministerio de Salud. El director del Sedes, Paúl Castellanos, sostuvo que hasta esta semana ningún municipio había solicitado la verificación de campos santos, en el entendido de que cumplan con las normativas. En el caso de Cercado, el director de Ordenamiento Territorial del Municipio, Horacio Rodríguez, explicó a este medio de comunicación que en un par de semanas más se iba tener el campo santo destinado a ese fin. Los fallecidos en este municipio hasta el momento fueron cremados, pero desde la misma administración del Crematorio se advirtió que la capacidad máxima era de tres cuerpos al día. Bermejo, que la pasada semana registró su primer fallecido, terminó con denuncias de vecinos de la localidad de El Toro, quienes aseguraban que funcionarios municipales querían improvisar un cementerio en esa jurisdicción.