Funerarias de El Alto piden terreno para llevar a fallecidos por Covid-19





12/07/2020 - 09:46:14

Página Siete.- Ante el anuncio de que el Cementerio General de La Paz ya no recibirá a más fallecidos por Covid-19 que no sean del municipio, las funerarias piden a las autoridades habilitar un terreno para enterrar a personas de El Alto que murieron a causa del virus. “¡Ahora, qué van a hacer con los que están falleciendo en El Alto!”, reclamó el presidente de la Asociación de Funerarias de La Paz y El Alto, Miguel Elías. Se muestra preocupado ante la situación de que la urbe alteña no cuente con un horno crematorio y que los vecinos se opongan a que fallecidos por coronavirus sean enterrados en los cementerios de Villa Ingenio y Mercedario de la ciudad de El Alto. Es por eso que Elías propone que la Alcaldía de El Alto y el Gobierno central habiliten un terrero alejado a esa urbe. “Hay que conseguir un terreno. Aunque sea a una media hora de El Alto no importa , por arriba hay terremos. Que habiliten uno de unas dos hectáreas, se lo amuralle y solamente va a ser para entierros de fallecidos por Covid”, sugirió el presidente de las funerarias. “Para mí esa es la solución inmediata”, aseveró. Pidió a las autoridades que se tome en cuenta a las funerarias para poder coadyuvar en la solución a este problema. Además reprochó que hace tiempo atrás, la Asociación advirtió que El Alto no cuenta con un cementerio general, un horno crematorio ni morgue judicial. “Y ahora por no habernos hecho caso estas son las consecuencias”, dijo Elías. Además, lamentó que los vecinos no permitan entierros de fallecidos por Covid-19 en los campossantos alteños. “En vez de haber soluciones, nos estamos perjudicando entre bolivianos y no debería ser así”, reflexionó. Página Siete intentó comunicase vía celular con la secretaria municipal de Desarrollo Económico de El Alto, Ana Saavedra, pero indicaron que se encuentra delicada de salud. Entre tanto, hasta ahora la Alcaldía aún no se pronunció al respecto. Sin embargo, el pasado miércoles, la comuna informó que se negociaba con los vecinos de una zona para conseguir su autorización e instalar el horno crematorio. Una vez aprobado este proyecto, la instalación de los equipos demandaría unos 30 días. Esta máquina recibiría por día hasta ocho cuerpos. Entre los meses de abril y junio, las cremaciones se incrementaron de 18 a 124 en el Cementerio General paceño. Este camposanto recibe por día entre 16 y 20 cuerpos. De este número, ocho son cremados y los otros son inhumanos en un cuartel que tiene una capacidad para 200 cuerpos. En este último espacio, en los primeros ocho días de julio se ocuparon 112 plazas. Ante esta situación se habilitó un segundo pabellón con la misma capacidad. Si este pabellón se llena, la comuna analiza la posibilidad de habilitar fosas comunes. La Alcaldía de La Paz determinó restringir desde el viernes los entierros de cuerpos provenientes de otros municipios en el Cementerio General. El alcalde Luis Revilla instó a las autoridades de otros municipios que asuman la responsabilidad en facilitar la inhumación de los fallecidos en sus territorios. “Nuestro Cementerio General no podrá absorber toda la capacidad del área metropolitana de La Paz”, aseguró el burgomaestre. “Esto nos está generando -por supuesto- preocupación. Por lo tanto, se ha determinado que a partir de ahora se van a restringir los entierros de personas que no viven en la ciudad de La Paz porque buena parte de los entierros que hemos tenido en semanas anteriores provienen de provincias o de la ciudad de El Alto”, dijo entonces el burgomaestre. Las decisiones Restricción El alcalde de La Paz anunció el viernes que el Cementerio General ya no recibirá fallecidos por Covid-19 que no sean del municipio.



Colapso Gran parte de los fallecidos que recibe el cementerio paceño provienen de provincias o de la ciudad de El Alto. La determinación es una medida para evitar se llegue al límite de la capacidad que tiene el camposanto para albergar a cuerpos nuevos.



Alcaldía alteña La comuna informó que negociaban con vecinos para conseguir su autorización e instalar el horno crematorio. La instalación de los equipos demandaría 30 días y recibiría por día hasta ocho cuerpos. Sin embargo, no se pronunció sobre este tema.