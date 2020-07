Aumentan muertes en EE.UU. por COVID-19 y dificultades para implementar medidas de prevención





11/07/2020 - 21:04:29

VOA.- Expertos en salud estadounidenses reportaron el sábado un aumento, previsto, en las muertes por COVID-19, principalmente en estados del sur y el oeste. De acuerdo con el reporte la cifra diaria de muertes había bajado durante meses incluso en estados como Florida y Texas, donde se registraron aumentos bruscos de casos y hospitalizaciones, y las cifras diarias de contagio en el país batieron récords varias veces últimamente. Sin embargo, los científicos habían advertido que esta situación no duraría. La muerte por coronavirus, cuando sucede, suele producirse varias semanas después del contagio. Los expertos pronosticaron que, al aumentar los casos y las hospitalizaciones, lo mismo sucedería en algún momento con los decesos. El pronóstico se está cumpliendo. Ante tal situación gobernadores de todo el país enfrentan una presión cada vez mayor para aprobar los requisitos de máscara y montar una respuesta pandémica más coherente.



Según lo publicado por The Washington Post el sábado, un coro creciente de funcionarios locales y expertos en salud advirtió que las infecciones podrían continuar fuera de control a menos que las autoridades locales emitan medidas de salud pública que se apliquen a todos. "Hemos estado rogando por una respuesta uniforme del estado", dijo el alcalde Chokwe Antar Lumumba de Jackson, Misisipi., donde las camas de la unidad de cuidados intensivos del hospital estaban llegando a su capacidad máxima. "Es de gran preocupación para nosotros aquí en Jackson, no solo porque somos la ciudad más poblada por un factor de tres, sino porque somos la ciudad capital y la capital de la atención médica", afirmó Lumumba a Good Morning America de ABC. "Otras ciudades, a medida que aumenta su número, es probable que nuestros hospitales reciban la mayor carga". Un grupo bipartidista de 10 alcaldes de las ciudades más grandes de Alabama se pronunció a favor de una orden de máscara en todo el estado, diciéndole a la gobernadora Kay Ivey que era necesario ya que los casos han aumentado constantemente en el estado. Ivey ha descartado previamente la idea. Otros gobernadores han cuestionado emitir requisitos de máscara en todo el estado, que los expertos en salud dicen que son clave para prevenir la transmisión. El gobernador de Ohio Mike DeWine trató de ordenar el uso de máscaras en primavera, pero retrocedió después de un torrente de críticas. Según el Washington Post desde entonces, se ha instituido un enfoque de condado por condado, que solo requiere máscaras en lugares donde los funcionarios de salud dicen que la propagación del virus es "muy alta". En los estados con órdenes de usar máscara en todo el estado, los gobernadores tienen problemas para convencer a las personas de que cumplan. Docenas de condados en Texas se han negado a hacer cumplir o han optado por no recibir la orden del gobernador Greg Abbott de usar máscaras en público.

Análisis Lo cierto es que mientras las autoridades locales y de salud se enfrentan al reto de la concientización las cifras de contagios y muertes siguen sin remitir, de acuerdo con un análisis de Associated Press tomado de los datos de la Universidad Johns Hopkins, el promedio móvil semanal de muertes diarias reportadas en Estados Unidos ha aumentado de 578 hace dos semanas a 664 el 10 de julio, aún muy por debajo de los picos de abril. Las muertes diarias reportadas aumentaron en 27 estados en ese lapso, pero en la mayoría de esos estados el promedio es inferior a las 15 muertes por día. Un grupo más pequeño de estados es el que impulsa el aumento nacional de muertes. California reporta en promedio 91 muertes diarias, seguida por Texas con 66 y aumentos significativos en Florida, Arizona, Illinois, Nueva Jersey y Carolina del Sur. Se cree que el aumento en Nueva Jersey se debe en parte a que sus informes de muertes probables son menos frecuentes. Florida estableció un récord de 496 muertes en una semana, un promedio de 71 decesos diarios se informó el sábado. El promedio semanal de Florida hace tres semanas era de 30 por día. El virus ha matado a más de 130.000 personas en EE.UU. y más de medio millón en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que las cifras reales son mucho más altas. Los investigadores prevén que las cifras de muertes seguirán aumentando durante varias semanas, aunque no de manera tan dramática como en marzo y abril, por varias razones.