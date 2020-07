Cárdenas a los maestros: ¿Quieren que los alumnos se contagien y mueran al volver a clases presenciales?





11/07/2020 - 20:12:19

La Paz, (ABI). - El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, invitó este sábado a todos los sectores del país a debatir la modernización de la educación boliviana y dejar de usar pretextos, como la pobreza, para frenar este proceso, que se impulsa mediante la aplicación de cuatro modalidades. "Nosotros deseamos e invito a todo el país a que discutamos con los educadores, pedagogos, expertos, padres de familia y estudiantes este tema. Pero en lugar de eso ¿saben qué nos plantean?, nos piden retorno inmediato a clases (presenciales), ¿quieren que los estudiantes se contagien?, ¿quieren que mueran?, no puede ser", manifestó la autoridad, en entrevista con Bolivia TV. Esta reacción surge después de que en los últimos días algunos padres de familia, maestros e incluso sectores sociales, como de K'ara K'ara, se movilizaron cuestionando la educación virtual y exigiendo el retorno a clases presenciales, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cárdenas afirmó que la modernización de la educación -que contempla las modalidades de educación presencial (por ahora paralizada), semipresencial, virtual y a distancia (a través de la radio y televisión)- se aplicará de ahora en adelante de manera complementaria, pero no solamente debido a la pandemia. Por eso "es impresionantemente asombroso que haya gente que marcha en las calles despreciando la vida de los estudiantes. Detrás de la justificación de la pobreza (como se hizo en K"ara K"ara) yo veo razones políticas, al decir que no hay celulares o no se puede (por el costo del internet), ya lo están usando como pretexto para frenar la modernización de la educación boliviana, la educación virtual no es un invento de este gobierno ni de nuestro ministerio; el mundo ya trabaja en esta modalidad", remarcó. Agregó que la pregunta que en realidad se deberían hacer los detractores de la educación virtual es si o no llegada de internet a todos los rincones del país o es muy caro, entonces, se deberá analizar la forma de revertir esa situación, pero no oponerse a la modernización. Pues oponerse "ya es sólo ocultar con pretextos las pugnas político partidarias, lo mismo (que hacen) algunos dirigentes sindicales que están en marcha o en huelga de hambre y que dicen "mientras no tengan todos los hogares de Bolivia internet, no se puede hacer educación virtual", pero en el fondo lo que quieren es que la educación boliviana se quede en el siglo XIX. Pero sabemos que hay orden desde Buenos Aires (donde está Evo Morales) para romper la cuarentena, propiciar marchas, que la gente se contagie, que haya más muertos y culpar de eso al Gobierno, no somos ingenuos", aseveró. Sin embargo, recordó que, pese a toda esta oposición, el Gobierno está capacitando a miles de maestros en la educación virtual y también sigue buscando mecanismos para abaratar más el precio de internet. En ese sentido, estamos "trabajando para la expansión de la red de fibra óptica para que, en algunos años, cada hogar de los bolivianos tenga (internet), pero eso requiere plata y si queremos prestarnos plata de afuera, el parlamento nos impide porque ahí el MAS tiene dos tercios", lamentó.