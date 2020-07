7.679 soldados se licencian y regresan a casa con libreta y grado; 65 deben esperar debido al coronavirus





11/07/2020 - 14:02:41

La Paz, (ABI).- Las Fuerzas Armadas licenció este sábado a 7.679 conscriptos que cumplieron con el servicio militar, en el segundo escalón de 2019, de ese total, 63 son mujeres. Todos regresan a casa con libreta y su respectivo grado. En tanto, otros 65 conscriptos aún no podrán dejar los cuarteles, pues están bajo vigilancia médica por sospecha de que contrajeron el COVID-19, y regresarán a sus hogares tras cumplir el aislamiento, informó a la ABI, el viceministro de Defensa, Mario Enrique Peinado. "Es la primera vez que el licenciamiento se desarrolló con una particularidad, los actos no contaron con la asistencia de invitados y familiares, como solía ocurrir, debido a la pandemia del COVID-19 por ello se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad", detalló.



La autoridad precisó además que existen ocho soldados en recuperación debido a intervenciones quirúrgicas. "Tenemos 65 soldados en observación, porque algunos presentan síntomas con sospecha de coronavirus, entonces, es una responsabilidad, que esos soldados sean licenciados completamente sanos", enfatizó. Peinado aseguró que se cumplen todos protocolos referentes al COVID-19 y que se coordinó con los servicios departamentales de salud y los municipios para que se les extienda los respectivos certificados médicos. Remarcó que los jóvenes reservistas recibieron certificados de capacitación que los acredita como mano de obra calificada en varios rubros técnicos, además que se les entregó su libreta militar, en su mayoría con el grado de dragoneantes y cabos. Peinado, recordó que el Comando en Jefe de las FFAA y el Ministerio de Defensa ascendieron de manera extraordinaria a soldados y marineros por su participación en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Concluido el licenciamiento, las FFAA y el Ministerio de Defensa habilitaron vehículos para que los conscriptos sean transportados hasta sus regiones de origen. Por su parte, el Ministro de defensa, Fernando López Julio, resaltó la participación de los reclutas en la pacificación del país y la lucha en primera línea contra el COVID-19; la autoridad participó este sábado en el acto licenciamiento de 95 soldados, 86 varones y nueve mujeres, del Regimiento de Infantería 3 "Gral. Juan José Pérez Marañón", de Potosí. "A ustedes valientes hombres y mujeres rindo mi absoluto tributo a todo lo que han hecho por la patria, desde trabajar y estar en la pacificación del país hasta estos momentos de lucha frontal contra el enemigo invisible, nunca se olviden son soldados hombres y mujeres de la patria, no son soldaditos son soldados con letras mayúsculas revestidas con rojo, amarillo y verde", señaló López, citado en un comunicado de esa cartera de Estado.