Gobernadora de Cochabamba deja en manos del MAS decidir si renuncia al cargo





11/07/2020 - 11:47:44

Los Tiempos.- Después de la ola de críticas por un audio filtrado, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, anunció hoy que dejará en manos de su partido, el MAS-IPSP, la decisión de si renuncia o no al cargo. “Yo he salido de una organización política, que es el MAS-IPSP, por tanto, si ellos definen que yo ponga mi renuncia, lo voy a hacer”, dijo Soria. La Gobernadora fue el blanco de las críticas en las últimas horas, debido a que en el audio filtrado se le escucha decir, aparentemente, que duda de la existencia del coronavirus y que quisiera ver un enfermo o alguien que se esté muriendo. Dijo que se debe a las organizaciones sociales que componen el MAS y de su decisión. “Si ellos definen orgánicamente que yo dé un paso al costado y renuncie, lo voy a hacer porque yo no me aferro al cargo, porque además en esto tiempos de pandemia ha habido mucho acoso político a mi persona”, sostuvo. Poco antes, Soria había dicho que el audio era “montado” y que ella sí cree en el Covid-19. Denunció que también sufre amedrentamientos, y que la pandemia trajo consigo discriminación y odio entre hermanos. Aseveró que en la reunión a la que corresponde el audio había gente de la zona Sur que no cree en el coronavirus, pero ella tenía que resolver el problema que había entonces. “Resolver un conflicto social es delito”, lamentó.