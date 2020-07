Coímbra: Fiscalía no observó la ampliación de la denuncia por el caso respiradores





11/07/2020 - 11:41:39

La Paz, (ABI). - El Ministerio Público no observó la ampliación de la denuncia por el caso respiradores en contra del expresidente Evo Morales y otras exautoridades, informó el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra. "Hemos presentado la ampliación de la denuncia, que no ha sido observada por el Ministerio Público como salió en algunos medios", dijo. Por tanto, según la autoridad, la investigación sigue su curso y la Fiscalía, después de la etapa preliminar del proceso, notificará a los denunciados mediante la publicación de edictos. En el memorial de ampliación de la denuncia figuran, además del expresidente Morales, los exministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Salud, Gabriela Montaño, entre otros personajes del Movimiento Al Socialismo (MAS). De acuerdo a los fundamentos de la demanda, hay indicios de que estas personas estarían detrás del caso que investiga la adquisición de respiradores de procedencia española con presunto sobreprecio porque algunos de los principales implicados mantuvieron constante comunicación telefónica con las exautoridades. Los denunciados son investigados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación del Estado y organización criminal relativa a la corrupción.