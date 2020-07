La Iglesia venezolana reclama elecciones libres





11/07/2020 - 11:24:48

Infobae.- La Conferencia Episcopal de Venezuela afirmó este viernes que se hace necesaria la salida del régimen de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y la realización de unas “elecciones presidenciales limpias”, en condiciones de “transparencia y equidad” para solucionar la grave crisis que atraviesa el país sudamericano, agravada por la pandemia del Covid-19. “Somos conscientes, y lo reafirmamos hoy, que los graves problemas del país no se solucionan, sino con cambios sustanciales que respeten la ley, la institucionalidad y la autonomía de los poderes públicos”, dijo monseñor José Trinidad Fernández, Secretario General de la Conferencia Episcopal Venezolana, según reportó la agencia ANSA. Al leer la Exhortación Pastoral de la CXIV Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano, el también Obispo Auxiliar de Caracas destacó que “los venezolanos queremos vivir en democracia”. “Para ello es necesario celebrar elecciones de modo imparcial para todos los partidos políticos y de respeto del voto ciudadano”, exigió. Cuestionó que “el régimen, más preocupado por mantenerse en el poder que en el bienestar del pueblo, ha convocado unas elecciones parlamentarias, - para el 6 de diciembre-, valiéndose de un Tribunal Supremo de Justicia sumiso al Ejecutivo”. Así como de “un Consejo Nacional Electoral ilegítimo y la confiscación de algunos partidos políticos” y “realizando amenazas y persecuciones a los dirigentes políticos e intentando comprar conciencias”. “Todo esto además de dibujar una ilegitimidad, provocará la abstención y la falta de confianza ante estas inciertas elecciones parlamentarias”, alertó. Asimismo, los obispos calificaron “como inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución social y política de los verdaderos problemas, así como el cinismo de algunos factores políticos que se prestan a este juego desvergonzado, con el cual el régimen se consolida como un gobierno totalitario, justificando que no puede entregar el poder a alguien que piense distinto”. “La negativa del Ministro de Defensa a aceptar un cambio de gobierno es totalmente inconstitucional y, por tanto, inaceptable. Mientras se van endureciendo lineamientos dictatoriales, el pueblo sufre”, y “la oposición es perseguida como nunca antes”, advirtieron los jerarcas de la Iglesia Católica. Además, indicaron que Venezuela vive un “caos generalizado” con servicios públicos básicos “muchas veces inexistentes, acción política divorciada del bien común y del desarrollo, inseguridad e indefensión, vida familiar vulnerada, economía inflacionaria y dolarizada, y educación paralizada”. También remarcaron el aumento alarmante en los casos de COVID-19 que demuestra “la debilidad del sistema de salud”, y lamentaron “la triste situación vivida de los emigrantes que vuelven al país, sin recursos ni expectativas seguras de vida”. Agradecieron a los profesionales de la salud “la dedicación, abnegación y amor en la realización de sus servicios profesionales”, y exhortaron a las autoridades a proveer al gremio sanitario “todos los instrumentos, equipos e indumentaria para que puedan realizar con seguridad su profesión”. Y expresaron que “hay que concertar para que la ayuda ofrecida por organismos internacionales llegue con el consentimiento y aval de las partes: gobierno, oposición, y sociedad civil. “Con esto no se favorece al gobierno ni la oposición claudica. La calidad de vida, la supervivencia de la gente está por encima de cualquier otra connotación. Esto es prioritario porque nuestra gente se está muriendo y se está desesperanzando cada día más”, puntualizaron.