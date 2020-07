Trump a los soñadores: Habrá un camino a la ciudadanía





11/07/2020 - 11:18:45

VOA.- El presidente Donald Trump anunció este viernes que planea firmar un decreto sobre migración que ofrecerá "un camino a la ciudadanía" a los dreamers, que es como se conoce en Estados Unidos a cerca de 650.000 de jóvenes que llegaron al país siendo niños y permanecen en un limbo legal. "Voy a presentar un gran decreto, como presidente tengo potestad de hacerlo, y voy a incluir el DACA (...). Habrá un camino a la ciudadanía", desveló el mandatario en una entrevista concedida a la cadena MSNBC. El pasado 18 de junio, la Corte Suprema falló en contra de cancelar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), después de que cinco de los cuatro magistrados que lo componen argumentaran que la administración Trump no había justificado correctamente sus acciones y calificaran la medida de "arbitraria" y "caprichosa". Apenas un día más tarde, la Casa Blanca anunció que volvería a presentar la documentación necesaria para acabar con el programa. Durante la entrevista de este viernes, el mandatario sostuvo que, aunque incluya el programa en este inminente decreto, "habrá que sacarlo después". "Estamos trabajando en las complejidades legales en estos momentos", apuntó Trump. El mandatario descartó pasar por el Congreso para alcanzar un acuerdo que permita sacar una ley adelante ya que, según dijo, el fallo del Tribunal Supremo "le da al presidente tremendos poderes" sobre el futuro de "unas 700.000 personas, o así". Los magistrados rechazaron los argumentos del gobierno de que el DACA es ilegal y que la cortes no tienen voz para revisar la decisión de eliminarlo. Los magistrados del Supremo rechazaron los argumentos del gobierno de que el DACA es ilegal y que los tribunales no tienen voz para revisar la decisión de eliminarlo. Pero reconocieron que la administración tiene derecho a cancelarlo, siempre que sea argumentado de manera legítima. El DACA, que comenzó en 2012, durante la presidencia de Barack Obama, dio protección temporal de deportación a los conocidos como soñadores, jóvenes que fueron traídos de niños ilegalmente por sus padres y crecieron en Estados Unidos, adoptando su idioma y sus costumbres. Ted Cruz, senador republicano por el estado de Texas, reaccionó al anuncio de Trump asegurando que el mandatario carece de autoridad para ofrecer la ciudadanía a los soñadores. "Un presidente tiene CERO autoridad constitucional para crear una vía a la ciudadanía por decreto. Fue inconstitucional cuando Obama ejecutó una amnistía por decreto y sería un GRAN error que Trump intentara expandir esa amnistía ilegalmente", señaló Cruz en un tuit. La Casa Blanca detalló en un comunicado que la orden ejecutiva establecería un "sistema migratorio basado en méritos" para proteger a los trabajadores estadounidenses y aseguró que el presidente "desea" trabajar con el Congreso para encontrar una "solución negociada" para los soñadores. "Esto no incluye una amnistía", zanja el despacho firmado por Judd Deere, portavoz adjunto de la Casa Blanca.