Indígenas del Trópico hacen tratamiento ante tardanza de resultados COVID-19; unos con yerbas, otros con tabletas





11/07/2020 - 11:08:03

Opinión.- Los resultados de las pruebas COVID-19 de los indígenas yukis y yuracarés tienen una demora de tres a cuatro semanas, es por eso que los afectados optaron por hacer el tratamiento contra la enfermedad, informó la coordinadora de la Red Indígena de Salud, Keila Ávila. Algunos usan medicina tradicional y otros tienen disponible medicina occidental. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) publicó una guía de medidas básicas que pueden ser adaptadas a las realidades y características propias de cada pueblo indígena, para la prevención del contagio, la gestión de la enfermedad y el manejo de los cadáveres durante la pandemia. Ávila detalló que entre los yukis hay 17 casos positivos y 13 pruebas pendientes, entre los yuracarés son 10 casos positivos y dos pruebas pendientes, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) hay dos positivos. En el Consejo Indígena del Río Ichilo no se detectaron casos. No se pudo tomar más pruebas debido a problemas de logística y transporte. Hace una semana que ingresó una brigada de rastrillaje al Consejo Yuracaré y reportó que, si bien tuvieron síntomas leves, con la medicina natural están en recuperación. Los brigadistas también llevaron Ivermectina y Azitromicina por precaución. Ninguno de los enfermos reviste gravedad. “Como tenemos un retraso tan grande (en la llegada de resultados), no les interesa el resultado y aceptan el tratamiento” El cacique del Consejo Indígena del Sur, en el Tipnis, reportó casos sospechosos y la próxima semana está previsto que salga una brigada de Villa Tunari para confirmar. También llevarán manzanilla y eucalipto. PROTOCOLO El “Protocolo de medidas básicas de bioseguridad frente al Covid-19 para las comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia” fue desarrollado en base a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud. Además, recogen las propuestas hechas en los protocolos elaborados por otros pueblos indígenas. El CEJIS señala que esta información es adaptada a las realidades y características generales de los pueblos indígenas de las tierras bajas, donde los servicios de salud, fármacos y personal en salud son escasos, por lo que los comunarios deben acudir a medidas de protección propias como el autoaislamiento o la medicina tradicional. Además de tener información general sobre qué es el coronavirus, formas de contagio, síntomas y tratamiento que se aplican de momento, el protocolo brinda pautas de prevención, los cuidados que se deben tener en las familias y las comunidades de presentarse síntomas o casos positivos, y las medidas de bioseguridad para el traslado o manejo de cadáveres, entre otros.

Por ejemplo, entre las normas comunitarias, recomienda no compartir la bolsa de hoja de coca o beber chicha de una tutuma individual para evitar contagios o aplicar trancas de ingreso y salida controlada, entre otras varias medidas.