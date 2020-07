Perú ordena el retiro y cese de comercialización del Dióxido de Cloro por su toxicidad





11/07/2020 - 10:28:37

Gestión.- Perú ordenó a un labotarorio farmacéutico retirar del mercado local el dióxido de cloro, una sustancia potencialmente tóxica para la salud que se comercializa en internet para tratar el covid-19, informaron este viernes 10 de julio del 2020 las autoridades.



Indecopi admitió a trámite una denuncia contra Laboratorio Mediline S.A.C. por la venta del producto ‘CDS Dióxido de Cloro- Código Salud’ en el local denominado ‘El Boticario’, ubicado en el distrito San Juan de Miraflores, producto que vendría siendo ofrecido como una solución potencialmente segura y efectiva para superar la COVID-19, pese a que resultaría perjudicial para la salud de los seres humanos. Según precisó la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) del Indecopi, este producto no contaría con respaldo científico, ni con autorización o Registro Sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (Digemid) para dicho fin. Además, en dicho procedimiento, se incluyó de oficio a la empresa Mercado Libre Perú S.R.L. en tanto habría permitido que a través de su Marketplace se comercialice el mencionado producto. Complementariamente, a la admisión de la denuncia efectuada por el consumidor afectado Jaime Delgado Zegarra, la CC2 ordenó que el Laboratorio Mediline S.A.C. (El Boticario) cumpla con las siguientes medidas cautelares: Retire, inmovilice y cese la comercialización de todos los lotes y presentaciones del producto ‘CDS Dióxido de Cloro-Código Salud’, así como el cese de la promoción de dicho producto en todas sus presentaciones.

Cumpla con colocar a la vista del público, de forma permanente en todos sus establecimientos comerciales (físicos y virtuales), un aviso que informe sobre la existencia de la denuncia del consumidor afectado, y de las medidas cautelares ordenadas, así como de las recomendaciones dadas por la Digemid, a través de la Alerta Digemid Nº 41- 2019 que indica lo siguiente: -No comprar ‘CDS’, ‘CDS Dióxido de Cloro’ u otros productos similares que contengan clorito de sodio o dióxido de cloro. Si está consumiendo estos productos suspenda su uso inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud y denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice este producto. -Abstenerse de adquirir productos que no cuenten con registro sanitario a través de internet o comercio ambulatorio, ya que no se puede garantizar la procedencia y composición de los mismos. El Indecopi exhortó además a no reemplazar el tratamiento indicado por su profesional de la salud por otros con este tipo de productos y consultar con su profesional de la salud respecto a los productos promocionados por internet. Asimismo, la CC2 ordenó a Mercado Libre S.R.L., en calidad de medida cautelar, que retire de su Marketplace (www.mercadolibre.com.pe) la publicación del producto ‘CDS Dióxido de Cloro-Código Salud’. Además, durante el presente procedimiento, deberá revisar y eliminar diariamente cualquier publicación del citado producto. Es importante señalar que las partes se encuentran dentro del plazo para presentar su recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta, ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa de la institución.