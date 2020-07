Presidenta Áñez promete redoblar esfuerzos por la salud y la economía como prioridad del Estado





11/07/2020 - 10:25:10

La Paz, (ABI).- La Jefa de Estado, Jeanine Áñez, se comprometió a maximizar los esfuerzos y el trabajo para seguir fortaleciendo el sistema de salud del país y brindar las condiciones para reactivar la economía del país en beneficio de las familias. "La salud y la economía de los bolivianos es la prioridad de nuestro Gobierno. (..) Evidentemente todavía nos falta, tenemos que seguir trabajando para poder darle las condiciones a los bolivianos para que puedan tener mejor situación en salud porque ahora esa es la prioridad, además de la economía que preocupa en las familias. (...) Indudablemente tenemos que redoblar los esfuerzos", aseguró la noche del viernes la mandataria, durante una entrevista en la red Uno, según un reporte del periódico Bolivia. La Jefa de Estado, acompañada de su mascota, un can de nombre Vicente, respondió las consultas de la periodista. La autoridad está en aislamiento en la residencia presidencial tras dar positivo al examen de coronavirus COVID-19. Áñez aseguró que su Gobierno encontró un sistema de salud "precario, débil y olvidado" por los anteriores gobiernos y la pandemia develó las deficiencias en los centros de salud del país y de todos los Estados del mundo. "Es por eso que hemos ayudado, hemos llegado a los diferentes departamentos con equipos de bioseguridad, con ítems, porque era la demanda en recursos humanos porque encontramos un sistema sanitario demasiado frágil y débil. En tres meses nosotros hemos hecho muchísimo. Hicimos lo que en más de 14 años no se había hecho", afirmó. La presidenta también confirmó que este mes llegarán nuevos equipos médicos, que debido a la demanda internacional no pudieron arribar antes. "La demanda internacional no nos ha permitido adquirir todos los equipamientos como nosotros lo hubiéramos querido, de hecho tenemos pendiente llegar a los 500 respiradores, camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), que hemos entregado pero que nos falta", señaló. Los nuevos insumos servirán para afrontar el pico más alto en los meses de agosto y septiembre. Además, la mandataria prevé que las necesidades continuarán cuando el país se encuentre en la etapa de descenso de contagios. Áñez destacó que el Gobierno asumió "acertadamente" la cuarentena temprana para reducir la propagación de contagios, así como el pago de los bonos Canasta Familiar, Familia y Universal. Asimismo, el Ejecutivo trabajó en planes enfocados en la reactivación económica por lo que creó el Plan Salario y Empleo. Los proyectos tienen cinco pilares para ayudar a las empresas y a los productores, además del incentivo para la creación de fuentes laborales en obras públicas, el microemprendimiento y el consumo de productos nacionales. "En ese sentido, estamos encaminados con todo el equipo y ministros, si bien ahora no podemos estar de manera física por las condiciones, tenemos la tecnología que nos permite hacerlo", sostuvo Áñez. Aseguró que desde el aislamiento continúa desarrollando las actividades laborales de manera virtual. Estado de salud Respecto a su estado de salud, la presidenta confirmó que es asintomática y está estable. Reiteró su agradecimiento por la solidaridad y apoyo expresado por la población, tras conocerse que es portadora del virus. Áñez se sometió a la prueba PCR luego de estar en contacto con algunas autoridades que dieron positivo a la enfermedad y por recomendación médica, pues trabaja en primera línea en la lucha contra el COVID-19. "Estoy muy bien y espero seguir así para poder continuar con el trabajo, porque por Bolivia hay mucho por hacer. Hay una crisis sanitaria que la tenemos en todo el mundo y que preocupa como Gobierno porque sabemos las necesidades de las familias", aseguró. La mandataria comentó que conoce el trabajo que implica sustentar una familia y contó que antes de ejercer como abogada emprendió en un negocio de comida y fue presentadora de televisión. La autoridad aseguró que su fortaleza es la fe en Dios y encomendó a las familias a seguir las medidas de bioseguridad para evitar más contagios.