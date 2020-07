En seis días, 349 personas fallecieron en el país por falta de auxilio médico





11/07/2020 - 10:23:33

Correo del Sur.- En los últimos seis días, del 4 al 9 de julio, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reportó 329 levantamientos de cadáver de personas fallecidas en sus domicilios y en la vía pública, presumiblemente por falta de atención médica; las cifras muestran más casos en Cochabamba y Santa Cruz. El departamento de Cochabamba encabeza la lista de personas fallecidas en sus domicilios o en la vía pública, con un total de 268; le sigue Santa Cruz, con 74; Tarija, con cinco; y Pando, con uno, solo en una semana, según los datos del IDIF. El director nacional del IDIF, Andrés Flores, señaló que los datos muestran que cada día hay más personas fallecidas porque no encuentran atención en los hospitales, que están colapsados, o prefieren no salir porque saben que no serán atendidos. “Hay mucha gente que está muriendo por falta de atención médica porque no van a los centros de salud o no les reciben”, aseguró. A diario, en Sucre, decenas de personas denuncian a través de los medios de comunicación que “peregrinan” en los centros de salud en busca de una atención, pero que retornan a sus casas sin acceder a un médico. En la capital también se presentaron fallecimientos en domicilios pero que no están registrados en los datos del IDIF durante esta semana. El lunes, representantes del Control Social del municipio de Sucre, enviaron notas a la secretaría de salud y deportes del municipio de Sucre y al Servicio Departamental de Salud (Sedes) exigiendo la habilitación de centros de salud que brinden atención inmediata a las personas que demuestren síntomas de covid-19 para evitar “peregrinaciones” en los hospitales. En los más de 100 días de cuarentena, Santa Cruz acumula 687 personas fallecidas por covid-19, seguido de Cochabamba con 346, Beni (259), La Paz (116), Oruro (110), Chuquisaca (56), Pando (56), Tarija (41) y Potosí (31).