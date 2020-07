Pando no reporta nuevos casos por falta de insumos; realizan diagnósticos clínicos





Los Tiempos.- Por tercera noche consecutiva no se reportaron nuevos casos de coronavirus ni decesos en Pando, en el informe del Ministerio de Salud. La situación se debe a que en la ciudad de Cobija no se tienen los insumos necesarios para procesar las pruebas. “Los casos positivos cero, los descartados, decesos y recuperados (todos cero en esta jornada) se debe porque nosotros no hacemos los diagnósticos aquí en la ciudad de Cobija, porque no tenemos los insumos necesarios”, explicó el epidemiólogo del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Pando, Rodolfo Villarroel. “Enviamos a Santa Cruz y a La Paz para que nos hagan las lecturas de las muestras y eso tiene un proceso, y tarda aproximadamente 10 días”, explicó el galeno. Villarroel también indicó, que por el momento, los tratamientos se inician con el diagnóstico clínico. Hasta el momento 355 personas fueron diagnosticadas de esta manera. En cuanto a los fallecidos con sospecha de Covid-19, se esperan los resultados de las pruebas para confirmar o descartar la causa de fallecimiento. Sin embargo, los cadáveres son enterrados en el cementerio Covid. Los casos confirmados con laboratorio llegan a 1.026, los casos de personas recuperadas a 14, los casos descartados son 920, activos 956 y decesos 56. Además se tienen 1.383 sospechosos.