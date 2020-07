Mutún: Gobierno del MAS pagó casi el 20% por avance del 3%





11/07/2020 - 10:15:34

Página Siete.- La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), gestión del MAS, pagó a la empresa china Sinosteel Equipment casi la cuarta parte del proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún, es decir que de los 546 millones de dólares presupuestados para la obra, ya se dispusieron de 104 millones de dólares por un avance del 3%. En la estatal afirman que las exautoridades deben ser procesadas. “No es el gobierno transitorio el que tiene que dar explicaciones por qué no funciona este proyecto, por qué después de un año adjudican a Sinosteel y por qué luego de un año con otro contrato modificatorio le dan otros 22 millones de dólares. Entonces aquí los que tienen que responder de todo esto son los exmiembros del directorio de la ESM y el expresidente de la ESM, Jesús Lara”, afirmó el presidente de la ESM, Milko Moreno. La autoridad afirmó que se tiene un informe técnico legal en el que detalla que Lara desembolsó 104 millones de dólares a favor de la china Sinosteel por el avance de obras que supuestamente era del 37% del proyecto siderúrgico, cuando la ejecución real apenas llegaba al 3%. Dijo que esas irregularidades son investigadas por la Contraloría General del Estado, que inicialmente emitió un informe en el que tiene observaciones y que son la Procuraduría General y el Ministerio Público las instancias que deben actuar para sancionar los responsables que cometieron un daño económico al Estado. Al respecto este medio se comunicó llamó a la Contraloría para confirmar si se investiga el caso, pero no obtuvo respuesta por el horario laboral. “No es competencia de la ESM, la competencia está en los órganos como ser la Procuraduría, Contraloría y el Ministerio Público. Se dijo que había un 37% de avance, pero el mismo no es así”, dijo. La contratista Sinosteel fue suspendido el 28 de enero, por no haber presentado el proyecto de diseño final de ingeniería. Al respecto, según Moreno, la china aducía que al ser un proyecto mano en llave, no necesitaban ese diseño, pero las cláusulas del contrato sí las exigía. “El anterior gobierno hizo obviar esas cláusulas y comenzó a sacar dinero de otras partidas. A todas luces este es un proyecto sin luz del MAS que no tiene un sentido económico, adolece de serias fallas técnicas y ahora la empresa se escuda con el tema del Covid-19”, según Moreno. La firma El 29 de enero de 2019, tras varios intentos por poner en marcha la planta siderúrgica del Mutún, en Puerto Suárez, en Santa Cruz, se dio inicio a la construcción de la factoría, para el cual se presupuestó 546 millones de dólares. En ese entonces, el expresidente Evo Morales, que participó del acto público, dijo que la Sinosteel será la encargada de la construcción, montaje y puesta en marcha de la planta, que en su primera etapa producirá 194 mil toneladas de laminados al año. No obstante, la obra añorada por los habitantes de Puerto Suárez y toda Santa Cruz data de 2007, cuando la ESM y la compañía india Jindal firmaron un contrato de riesgo compartido para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún. Para ello debía invertirse 2.100 millones de dólares, pero en 2012 se rompió la sociedad y actualmente el caso se delibera en un laudo arbitral.

La contratación Inicio El 30 de marzo de 2016, la ESM firmó con la china Sinosteel Equipment un contrato para la construcción del proyecto siderúrgico en Puerto Suárez, Santa Cruz. Las proyecciones eran que a partir de 2019 se empiece a producir la primera tonelada de acero laminado.



Periodo En ese entonces se calculó que en el plazo de 180 días se iba a dar la orden para proceder con el proyecto, una vez que el crédito sea aprobado por el Eximbank de China. Luego, la Asamblea Legislativa debía validarla.



Compromiso Luego se dijo que la empresa contratada debía entregar la planta en pleno funcionamiento y producción de acero de alta calidad y con un alto nivel de competitividad, pero la fecha el proyecto registra el 3% de avance.



Componente La factoría iba tener una planta de concentración, un dique de colas, planta de peletización, planta de aceración, hornos y otros.



Potencial Según el Ministerio de Minería, el yacimiento del Mutún tiene recursos valuados en aproximadamente 40.000 millones de toneladas de hierro y 10.000 millones de toneladas de manganeso y otros minerales. El yacimiento del Mutún debe su nombre a que en la región existe un ave llamada pava pintada mutún, que puede medir hasta 85 centímetros. Diputada hizo requerimiento a autoridades y no respondieron La diputada Kary Mariscal (UD) afirmó ayer que realizó constantes requerimientos a las autoridades de este gobierno transitorio para que informen sobre la situación actual de la construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún, pero no obtuvo respuesta alguna. “Hice varias peticiones de informe escrito para las exautoridades y actuales de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), para que respondan qué es lo que está pasando. Hice como unos tres requerimientos, también visité unas tres veces al exministro de Minería Carlos Huallpa, pero no tuve respuesta alguna”, afirmó la diputada que representa al departamento de Santa Cruz. Dijo que también confirmó que la empresa china Sinosteel ya no está en Puerto Suárez y que abandonaron la región. Ante este hecho, dijo que hizo la denuncia ante el Ministerio de Minería en reiteradas ocasiones durante este año e incluso pidió que se hagan las auditorías correspondientes, pero no recibió respuesta alguna. Uno de los requerimientos que solicitó fue dirigido al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el pasado 7 de enero, cuando en una carta le pide un informe sobre el proyecto de implementación de la Planta Siderúrgica del Mutún. Otro fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en el que solicita que se le facilite copias de las solicitudes de peticiones de informe escrito, de informe oral e interpelación a las autoridades correspondientes, pero tampoco obtuvo respuesta alguna. “Hice esas solicitudes, porque como región nuestra preocupación es que nuevamente se trunque el proyecto. Si se llega a comprobar que se pagó a la empresa china por un avance mínimo del 3%, es un daño al Estado que nuevamente se volvió a cometer y tiene que identificarse a los responsables”, conminó la legisladora cruceña.