Elecciones generales: Santa Cruz tiene más del 20 por ciento de sus recintos saturados





11/07/2020 - 10:07:29

El Deber.- En Santa Cruz votan más de 1,8 millones de ciudadanos y la emergencia sanitaria por el coronavirus obliga a las autoridades electorales a buscar la forma de descongestionar los recintos para las elecciones del 6 de septiembre. Los primeros informes preliminares muestran que de un total de 1.013 recintos que hay habilitados en el departamento cruceño, 224 (22%) están congestionados (107 en saturación crítica y 117 en saturación moderada). Son 8.621 mesas electorales. También hay 789 que no están saturados, pero 22 están demolidos y sin funcionamiento. Los técnicos consideran como recintos saturados a los que tienen mayor número de mesas que aulas disponibles en unidades educativas que funcionan como recintos electorales. De acuerdo al número de habilitados, aunque aún no hay el padrón biométrico cerrado, la mayoría de las mesas tienen entre 200 y 230 votantes, aunque también hay otras que tienen número reducido. El principal inconveniente que se está atravesando para hacer una inspección in situ de todos los recintos, se refiere a las restricciones en la circulación, pero de todas maneras hacen el análisis comparando los números históricos que tienen en su base de datos. Las autoridades del Tribunal Electoral Departamental, también deberán considerar que hay albergues municipales Covid que se están habilitando en lugares que han servido como recintos electorales. A la fecha se están utilizando tres módulos educativos para atender la emergencia sanitaria, los mismos que se seguirán utilizando mientras dure la emergencia en el municipio de la capital cruceña. A esto se suma que varios pabellones del campo ferial serán habilitados como centros de aislamiento para pacientes con coronavirus y es ese preciso lugar donde se tenía previsto instalar el centro de cómputo departamental. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, anunció que se abrirán nuevos centros de votación para evitar los contagios de coronavirus, pero los funcionarios de logística de los tribunales departamentales están con dificultades para hacer el levantamiento de datos. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz está decidido a preservar la salud de la ciudadanía, según lo resalta su presidente Saúl Paniagua. A las autoridades electorales departamentales les preocupa la afectación del Covid-19 cuando se lleve adelante la votación y la gente tenga que acudir a los centros de sufragio, porque la proyección de contagios Covid-19, según autoridades sanitarias, indica que puede alcanzar el pico más alto en septiembre. La institucionalidad cruceña también ha manifestado su preocupación y se lo está haciendo conocer al TED, para que se pueda reconsiderar el asunto. Alternativas que presentan Las autoridades barajan alternativas para descongestionar los centros de votación. Entre ellas manejan la opción de trasladar mesas a un máximo de cinco cuadras a la redonda del recinto electoral saturado y dentro de la misma circunscripción. En principio saltó como sugerencia la posibilidad de instalar recintos en calles o canchas al aire libre, pero eso se rechazó porque no permite dar la seguridad que exigen las normas. Además, es preciso que en el lugar de la instalación de la mesa de sufragio se cuente con un área para la ubicación del jurado y el resguardo de los materiales electorales, además de un espacio que garantice el voto libre y secreto. El artículo 155 de la ley de Régimen Electoral establece que “para cada elección, y dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral, los tribunales electorales departamentales establecerán los recintos en los que se instalarán y funcionarán las mesas de sufragio. Con preferencia, se utilizarán como recintos electorales los establecimientos de enseñanza pública y privada o inmuebles del Estado Plurinacional, en cualquiera de sus niveles. En caso de necesidad, se podrá utilizar un inmueble privado, que no sea sede de ninguna organización política, ni propiedad de un candidato, autoridad o exautoridad”. Respecto a la última parte de este artículo, también tropiezan con el temor de que la gente no quiera alquilar sus espacios por temor al contagio. En febrero de este año, dando cumplimiento al Calendario Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó los mapas de circunscripciones, asientos electorales y la cantidad de recintos donde se efectuarán los comicios, que en un primer momento estaban fijados para el 3 mayo. Se estableció un total de 3.644 asientos y 5.299 recintos a escala nacional e internacional. En Bolivia se ubicaron 5.134 recintos en 3.534 asientos electorales, dentro de 63 circunscripciones distribuidas por todo el territorio nacional. En esta oportunidad se contempló para Santa Cruz la existencia de 544 asientos electorales y 1.015 recintos. Ven un proceso inviable Los movimientos ciudadanos y políticos ven inviable organizar el proceso para el 6 de septiembre, porque consideran que la instalación de nuevos recintos de sufragio, que permitan minimizar la aglomeración, pone en figurillas a las autoridades electorales. El TSE ha instruido la implementación de las medidas de bioseguridad de salud pública para la jornada de votación y los técnicos, que son precisamente los encargados de levantar los datos, encuentran muchas dificultados, dijo el vocero de Juntos en Santa Cruz, Carlos Manuel Saavedra. Considera imposible que los candidatos y los responsables de la campaña de esa alianza política puedan movilizarse en medio de la cuarentena rígida, más todavía cumplir con plazos que exige el calendario electoral y la proximidad de las elecciones. Jhamil Mita Sangüeza, de la plataforma SOS Bolivia, señala que junto a un movimiento de ciudadanos organizados de diferentes plataformas, impulsan una querella criminal contra el presidente del TSE por atentado contra la salud pública, porque consideran que no es posible organizar una elección en medio de la emergencia. “Como activistas, representantes de la sociedad civil, planteamos que ningún ciudadano que sea designado como jurado electoral acepte este nombramiento”, dice parte de su pronunciamiento. Este movimiento ciudadano impulsa una campaña a escala nacional por lo que prevén movilizaciones permanentes. Harán circular en redes sociales un documento de rechazo a la designación de jurados, para que el ciudadano lo pueda firmar y entregar a la Fiscalía, lo que creen que sustentará más la querella que impulsan. El vocero departamental de Juntos, Manuel Saavedra, hace notar que en otros países que han ido a procesos en este tiempo han tenido ausentismos de hasta del 60 por ciento. Por su lado Luis Felipe Dorado, de la agrupación SOL que respalda la candidatura de Luis Fernando Camacho, señala que no se puede ir a elecciones cuando se corre el riesgo de aumentar los casos. Remarcó que SOL plantea que se hagan juntas las elecciones nacionales y subnacionales, para que sea un solo gasto. Entre tanto, el jefe departamental del MAS en Santa Cruz, Juan Guzmán, considera que las elecciones son justas y necesarias, y que es el TSE el responsable de dar a conocer todo el protocolo que se va a implementar para la votación y el cuidado de la salud de la población que emitirá su voto. Guzmán indicó que muchos países han llevado adelante sus procesos electorales en medio de la pandemia, por lo que Bolivia también puede seguir ese mismo camino. A su vez indicó que hay un gobierno transitorio “y hay un pueblo que quiere un gobierno legítimo”, elegido de las urnas, para que pueda afrontar la pandemia y la reactivación del aparato productivo. Jurados electorales El sorteo para la selección de jurados para las mesas de sufragio está fijado para el 7 de agosto. Las restricciones en la cuarentena por la emergencia sanitaria empujan a hacer cambios a la normativa en lo que se refiere a estudios de opinión sobre la intención del voto para las elecciones generales previstas para septiembre. En el TSE trabajan un protocolo para que sea analizado en sala plena, el mismo que puede hacer modificaciones a la reglamentación de estudios de opinión, donde se analizará si es posible permitir la encuesta telefónica, además de la presencial. Mientras no se modifique el actual reglamento sobre los estudios de opinión, las empresas deben seguir como hasta ahora que solo son válidas las encuestas presenciales. Un equipo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) se encarga de la verificación del cumplimiento de los requisitos. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral debe analizar las modificaciones que se plantean, para que pueda entrar en vigencia. De acuerdo con el calendario electoral, se puede difundir encuestas desde el 26 de junio, pero por las restricciones que hay a la libre circulación de las personas, debido a la cuarentena, las empresas se ven perjudicadas. Se conoce que hasta ahora solo una está trabajando en un estudio de opinión. Las empresas José Luis Gálvez, de Ciesmori, indica que están a la espera de la respuesta del órgano electoral, sobre las modificaciones a la reglamentación que planea la emergencia sanitaria en que se encuentra el país. Recuerda que las metodologías más aplicadas de las encuestas en Bolivia han sido hasta ahora el contacto directo, que se denomina cara a cara. “Obviamente, por las medidas de seguridad, provocada por la pandemia, eso ha sido imposible de aplicar”. Las empresas que hacen estudios de opinión pública han tenido que buscar métodos alternativos, que se utilizan en el mundo entero y tienen que ver con las encuestas telefónicas y las por vía online, que tienen otro tipo de métodos para lograr la representatividad de la población. “De esas dos, la única que realmente puede lograr una representatividad total con plena aleatoriedad es la encuesta telefónica, pero eso implica un marco muestral completo de todos los celulares a partir de una construcción teórica de todos los dígitos y parámetros de todos los operadores que nos da un total aproximado de 17 millones de celulares, que permite tener un marco muestral válido para la aplicación de las encuestas”. Gálvez recuerda que hay antecedentes del anterior proceso que no están permitidas las encuestas telefónicas ni las online en estos estudios de opinión, por eso aguardan los cambios a la norma. Sandra Straube, de Captura Consulting coincide que hay diversas técnicas para levantar información y en este momento de Covid-19 se vieron obligados a acudir a otras metodologías, como las encuestas telefónicas, por internet. “Tenemos un panel online, que tienen más de 25.000 personas. Esta es una herramienta que funciona alrededor del mundo hace muchísimo tiempo” Coincidió que ahora es complicada la encuesta cara a cara, por eso se ven obligadas a buscar otras metodologías, pero con un muestreo que sea científicamente elaborado. Calendario electoral Difusión de Estudios de opinión. Del 20 de junio al 30 de agosto. Candidaturas. La sustitución de candidaturas por renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral se permite entre el 21 y 23 de julio. Propaganda electoral. En los actos públicos de campaña se permite entre el 24 de julio y el 3 de septiembre. Padrón electoral. La entrega del padrón electoral por el Sereci nacional a los tribunales electorales departamentales está fijado para el 4 de agosto.