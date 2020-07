Francia destinará ayuda a Bolivia por unos $us 110 millones para la emergencia sanitaria





10/07/2020 - 21:25:08

La Paz, (ABI).- El gobierno de Francia anunció este viernes que dará una ayuda de unos $us 110 millones a Bolivia, los cuales deberán ser destinados para la atención por la emergencia sanitaria por el coronavirus y post pandemia. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país informó que son unos 800 millones de euros (unos 900 millones de dólares) que se destinará para los países de América Latina y el Caribe, para la lucha contra la pandemia de Covid-19 de los cuales unos $us 110 millones serán para Bolivia. Serán para "asistencia de emergencia a los sistemas de salud (...) contribuir a garantizar medios de subsistencia a las poblaciones indígenas y a las más vulnerables, en particular las mujeres y preparar la recuperación sostenible después de la crisis", señala el comunicado. Según el reporte del Ministerio de Salud, en el país se confirmaron hasta el jueves un total de 44.113 casos y un total de 1.638 decesos en todo el país desde el inicio de la pandemia.