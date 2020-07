Ministro Núñez descarta una sucesión constitucional





10/07/2020 - 19:06:40

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó que la presidenta Jeanine Áñez, quien ayer dio positivo a COVID-19, no está ausente y continúa desarrollando sus actividades diarias de forma virtual desde su aislamiento, por lo que descartó una posible sucesión constitucional. "Ella es un buen ejemplo para todos nosotros, una mujer que trabaja 24/7, una mujer que está haciendo seguimiento desde el lugar donde está, ella está ahora en aislamiento, gracias a Dios asintomática, está trabajando, está monitoreado, estamos en permanente contacto con ella informándole de cada una de las actividades que vamos desarrollando en bien de la Patria, en bien de los bolivianos, para poder salir de esta pandemia", declaró la autoridad en un contacto con Radio Panamericana. En ese sentido, expresó su admiración por la jefa de Estado, pues continúa desarrollando sus actividades de forma normal; así, Núñez descartó que Áñez deje el cargo, luego que el MAS pidió una sucesión de mandato para que el diputado Sergio Choque tome el control del país. "Pretender querer pedir la renuncia de la Presidencia es simplemente un tema político que no está enmarcado en la Constitución Política del Estado porque no hay usencia de nuestra Presidenta, más bien al contrario, ella está desde su aislamiento, está asintomática, está tranquila, está muy bien y trabajando en beneficio de todos los bolivianos", afirmó el Ministro de la Presidencia. La presidenta Jeanine Áñez informó el jueves que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá en cuarentena durante 14 días, pero seguirá trabajando de manera virtual, desde su aislamiento.