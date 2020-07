Alcaldía restringirá entierros de personas que no son de la ciudad de La Paz





10/07/2020 - 18:09:18

La Paz, (ABI).- La Alcaldía de La Paz prevé restringir entierros de personas en el Cementerio General que no pertenezcan al municipio, informó este viernes, el alcalde Luis Revilla, aunque aclaró que se la decisión no se toma porque ese camposanto esté colapsado. "Quiero informar sobre la capacidad que tenemos en el Cementerio General (...) Se ha determinado que a partir de ahora se van a restringir los entierros de personas que no vienen en la ciudad de La Paz", dijo a los periodistas. Explicó, tras concluir una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia del Departamento (COED) La Paz, que la mayor cantidad de entierros en las últimas semanas provienen de las provincias o de El Alto. Revilla insistió que el Cementerio General no se encuentra en una situación de "colapso", pero consideró que es imprescindible que los municipios de El Alto, además de las provincias asuman también su responsabilidad de facilitar espacios para los entierros para sus fallecidos. "El Cementerio General no va a poder absorber toda la capacidad del área metropolitana de La Paz", acotó. Ese camposanto ubicado en la zona del Cementerio desde el inicio de la cuarentena hasta la primera semana de julio realizó 215 cremaciones de personas sospechosas y confirmadas que fallecieron por coronavirus COVID-19.