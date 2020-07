Eva Copa da positivo a COVID-19 y se mantendrá aislada por el tiempo necesario





10/07/2020 - 18:08:18

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, informó el viernes que dio positivo a las pruebas de COVID-19, por lo que se mantendrá aislada por el tiempo que sea necesario. A través de su cuenta de Twitter, Copa indicó que se encuentra estable y no se alejará de sus funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). "Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a COVID-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales", escribió Copa en su Twitter. El miércoles, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió a Copa informar sobre su estado de salud, sensibilizar a la militancia del MAS y advertirles que el coronavirus no es un invento político, como continúan creyendo algunos de sus dirigentes.