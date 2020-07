Anuncia la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anularán las tarifas de roaming a partir del 19 de julio





10/07/2020 - 18:04:00

La Paz, (ABI).- Las tarifas de larga distancia calculadas a través del sistema de roaming serán eliminadas entre los países de la Comunidad Andina (CAN) a partir de este 19 de julio, de acuerdo con una decisión que fue ratificada por los jefes de Estado de esta organización. "El próximo 19 de julio comienza a operar la norma, disminuyendo los costos hasta llegar a cero en 2021. A partir de 2022, la tarifa de las llamadas telefónicas entre los países andinos será equivalente a una llamada local", informó el secretario de la CAN, el colombiano Jorge Pedraza, en una entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI). La autoridad, un abogado especialista en telecomunicaciones, resaltó que 111 millones de personas llegarán a beneficiarse de esta norma, que fue aprobada tras unos siete años de debate y de negociación con las empresas telefónicas. "Las normas de la Comunidad Andina tienen la gran virtud de ser supranacionales y eso quiere decir que están por encima de las normas de cada país y, segundo, que son de obligatorio e inmediato cumplimiento", remarcó. Pedraza, que está en el cargo desde 2019, precisó que los cobros de roaming internacional entre los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se "desmontarán gradualmente" desde la próxima semana hasta finales del próximo año, tal como establece la Decisión 854, la norma comunitaria que dio vida a este beneficio. Esta determinación, valorada en ocasión del consejo presidencial andino que se celebró el 8 de julio, fue presentada en febrero durante la más reciente reunión presencial de los mandatarios del bloque que se realizó en Cartagena de Indias.