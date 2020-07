Otro alto funcionario chavista con coronavirus





10/07/2020 - 18:00:01

Infobae.- Otro alto funcionario chavista anunció que contrajo el nuevo coronavirus: en este caso se trata de Tareck El Aissami, ex vicepresidente del régimen y actual ministro de Petróleo. “Hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo con COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida!! Como dice una canción de A. Filio: “...solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida...” VENCEREMOS!!”, expresó El Aissami en su cuenta de Twitter a la hora de transmitir la noticia. Su confirmación surge un día después que Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista, también anunciara que se había contagiado con el coronavirus. “Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Nosotros Venceremos”, indicó el presidente de la Asamblea Constituyente en Twitter. El gobernador del estado Zulia (oeste), el chavista Omar Prieto, también contrajo el virus. “Pueblo zuliano, gracias por tantos mensajes de afecto. Informo que luego de someterme a prueba PCR de COVID-19 en tiempo real, he resultado positivo. Es el riesgo que, al igual, asumen nuestros médicos, enfermeros, bomberos”, señaló. Según cifras del régimen, Venezuela superó el miércoles los 8.000 casos de coronavirus, una pandemia que hasta ahora ha dejado 75 muertes, de las cuales 27 se registraron en Zulia, la región fronteriza con Colombia que se ha convertido en el epicentro nacional de la enfermedad.