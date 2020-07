Órgano Judicial reanudará el lunes la investigación de 60 casos de corrupción en el anterior Gobierno





10/07/2020 - 16:11:27

La Paz, (ABI).- El Órgano Judicial reanudará desde el lunes la investigación de 60 casos de corrupción registrados en el gobierno de Evo Morales, que causaron un daño económico al Estado de $us 750 millones, informó este viernes el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra. "Desde el lunes, en todos los juzgados en base al reglamento que emitió la anterior semana el Tribunal Supremo de Justicia, trabajarán para activar los plazos procesales en esos casos", precisó la autoridad. Recordó que el Ministerio de Justicia presentó para cada proceso los respectivos memoriales ante la Fiscalía y en los juzgados donde se ventilan los 60 casos de presunta corrupción, donde se solicitó que se reactiven los plazos procesales. Además, se lleven adelante las diligencias judiciales que sean necesarias para que los procesos avancen para la imputación en contra de los implicados y se espera que hasta el próximo mes se emitan las acusaciones formales para el juicio. Explicó que el Viceministerio de Transferencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción trabaja en cada uno de los casos para que se retome el control jurisdiccional de 60 procesos. Los plazos procesales de estos procesos fueron paralizados por la cuarentena debido al COVID-19, desde marzo. Entre los 60 hechos irregulares están el caso de los taladros chinos, el Fondo Indígena, neuronas, helicópteros chinos, Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico, Dora Vallejos y fraude electoral. Dona plasma después de haber superado el Covid-19 sin síntomas



El ministro donó este viernes plasma hiperinmune en el banco de sangre de la ciudad de La Paz, después de que hace algunos días se enteró que había superado el COVID-19 sin presentar ningún síntoma. "Estoy aquí luego de haberme enterado que pasé por el COVID-19 sin ningún tipo de síntoma. Estoy agradecido con Dios porque pasar esta enfermedad sin enterarse es una bendición", dijo. La autoridad, en una pasada declaración, detalló que se hizo inicialmente cuatro pruebas PCR y todas salieron negativas. Pero una vez que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dio positivo y con quien estuvo trabajando de manera conjunta en el Beni, se volvió a realizar un quinto examen y otra vez dio negativo. "Entonces los médicos me recomendaron hacerme la prueba de anticuerpo y en esa prueba salí que ya he pasado la enfermedad, que he creado anticuerpos y bueno por eso (ayer) fui al banco de sangre a hacerme las diferentes pruebas para ver la posibilidad de donar plasma y me han dado la noticia de que sí puedo donar", sostuvo.