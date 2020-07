El MAS ve crisis política dentro del Ejecutivo al nombrar a una misma persona en dos ministerios





10/07/2020 - 13:02:08

La Paz.- El primer vicepresidente del Senado, Milton Barón, aseguró este viernes que se agudizó la crisis político institucional dentro del Ejecutivo, ya que una misma persona tiene que asumir dos carteras de Estado, lo que es inconstitucional y evidencia un profundo desgaste. “Hace tiempo que el Ejecutivo está en una crisis político institucional, al punto que para el Ministerio de Salud ya no hay quien asuma, tuvieron que designar al propio Ministro de Defensa en una dualidad de funciones. Desde el punto de vista jurídico es ilegal e inconstitucional, una misma persona no puede asumir dos cargos a la vez, y en lo político es una señal de debilidad institucional y de crisis del Ejecutivo”, dijo Barón. Añadió que, tras los escándalos de corrupción, el mal manejo de la economía y de la emergencia sanitaria, el Gobierno transitorio termina más desgastado. “Ya nadie quiere trabajar con ellos, por eso es que no pueden nombrar a otra persona para el cargo de Ministro de Salud. El Ejecutivo día que pasa está más desgastado, fruto de los hechos de corrupción, también de los desaciertos que permanentemente son cuestionados por la población”, manifestó Barón.