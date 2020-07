A propósito de autoridades infectadas: OPS/OMS recuerda que no hay riesgo cero de Covid-19 para nadie





10/07/2020 - 11:43:10

La Paz, (ABI). - El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Alfonso Tenorio, expresó su deseo de que las autoridades bolivianas, que dieron positivo a COVID-19, se recuperen pronto y remarcó que esta situación es una oportunidad para reconocer que no hay "riesgo cero" en la pandemia que golpea al mundo porque la enfermedad es altamente contagiosa. "Hacemos votos como OPS y OMS para que se recuperen prontamente sin dificultades, sabemos que están en buenas condiciones (de salud) y esperemos que se recuperen pronto", dijo Tenorio. En los últimos días dieron positivo a COVID-19 varios ministros, viceministros y la presidenta Jeanine Áñez, después de que en persona encabezaron una serie de medidas para contener la propagación de la enfermedad en diferentes puntos del país. Entonces "esta es una oportunidad para reconocer que (el COVID-19) es muy contagioso (...), debemos reconocer que las medidas de distanciamiento son importantes, (pero) el asunto es que no hay riesgo cero", agregó Tenorio, en entrevista con Unitel. En ese sentido, volvió a pedir a la población en general que extremen todas las medidas de bioseguridad para no enfermar, "menos ahora que hay muchísimos casos positivos y los servicios de salud están muy llenos". Insistió que las personas deberían salir a las calles solamente cuando en realidad necesiten hacerlo y no con frecuencia usando cualquier excusa como están haciendo en este momento al ver que la cuarentena fue flexibilizada. Y si dan positivo "lo importante es aislarse para no poner en riesgo a las personas que los rodean y esto es válido también para la señora Presidenta y toda la comunidad, es muy importante que recordemos que la clave es cortar la cadena de transmisión", apuntó.