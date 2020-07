Rodríguez anuncia proceso a jugadores que firmaron renuncia a la Verde





10/07/2020 - 10:11:00

Opinión.- El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Rodríguez, aseguró que iniciará las acciones ante los tribunales deportivos contra los jugadores que firmaron, en su calidad de capitanes, anunciando la renuncia a una posible convocatoria a la Selección Nacional. Hace un mes aproximadamente, los capitanes de los 14 clubes hicieron público una nota exigiendo el cumplimiento de pago de salarios demorados, implementación de las medidas de bioseguridad y otros temas. De esta manera no acudirían a una convocatoria de la Verde. "No se puede hablar de 14 irresponsables. Ellos no hacen al mundo futbolístico en el país, esa gente que firmó no está considerada entre los futbolistas que necesita el seleccionador César Farías para encarar los partidos de Eliminatorias", dijo Rodríguez. El federativo aseguró que no está en sus planes "estrellarse contra nadie", pero aseguró que los futbolistas que firmaron esa renuncia irán a un proceso disciplinario. "En ese documentó que se hizo público, hay gente extranjera que se ha manifestado y ellos son asalariados de un club. El verdadero jugador busca por todos los medios deportivos vestir la camiseta de su país". acotó. El directivo se calificó como "inexperto" en el mundo de la dirigencia, pero aseguró que no permitirá que "intenten perjudicar a un país" y mucho menos los futbolistas que "ganan y comen en Bolivia". OBJETIVOS Entre los principales objetivos de la dirigencia de la Federación Boliviana está que la Selección comience sus entrenamientos de cara a los partidos que disputará frente a Brasil y Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. En ese sentido, están realizando mesas de trabajo junto al Ministerio de Salud y de Educación para que se definan los mecanismos de bioseguridad para que la Verde inicie su preparación, lo antes posible. "Tenemos a apersonas que están delegadas en La Paz para que asistan a las mesas de trabajo y se logre aprobar las medidas de bioseguridad y, de esta manera, obtener el permiso para retornar a los entrenamientos para afrontar los partidos de Eliminatorias", dijo. Rodríguez informó que un grupo de 70 jugadores "entrenan todos los días" de manera virtual al mando del seleccionador Farías, pero esperan hacer en un terreno de juego.