Fecha de inicio de la Libertadores determinará si celestes y rojos van a la Verde





10/07/2020 - 10:09:07

Página Siete.- La cesión de jugadores de Bolívar y Wilstermann a la Selección nacional está condicionada a las fechas de disputa que tendrán ambos clubes para reanudar su participación en la Copa Libertadores de América. El DT de Bolívar, Claudio Vivas, está más abierto a encontrar un punto de equilibrio, pero Cristian Díaz, de Wilstermann, tiene la idea de ceder jugadores de acuerdo al reglamento FIFA. El seleccionador nacional, César Farías, espera que las autoridades sanitarias del país le den el permiso a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para concentrar a la Verde en La Paz, por más de un mes, con el objetivo de aprovechar ese tiempo para alistar el elenco que debutará en la Eliminatoria frente a Brasil, posiblemente en septiembre u octubre de este año. La Conmebol tiene planes de reiniciar la Copa Libertadores en septiembre, razón por la que Bolívar y Wilstermann empezarán a trabajar antes de este fin de mes, es más, sus jugadores han sido llamados para presentarse en sus distritos. El técnico de Bolívar, Claudio Vivas, sostuvo que “la relación con César Farías es impecable, nosotros estamos para colaborar con la Selección y llegado el momento si hay algún jugador que César va a disponer, el club va estar siempre abierto a un diálogo”, mencionó. El DT de los celestes admitió que “la puesta a punto inquieta a nosotros, a Wilstermann y al técnico de la Selección. Las eliminatorias y la Libertadores se van a jugar y nosotros estamos a disposición y en contacto con César para colaborar, habrá que ver cómo son los programas, las fechas y los compromisos que tiene cada uno en distintas facetas”. En tanto, el técnico de los rojos, Cristian Díaz, tiene la idea de ceder a sus futbolistas convocados bajo la norma FIFA, ya que su prioridad por el momento es intentar el pase a la siguiente ronda de la Libertadores. “Creo que los jugadores deben entrenar con su club, prepararlos nosotros tácticamente, para nuestros objetivos y competencias. En el momento en el que por la convocatoria los clubes estamos obligados a ceder nuestros futbolistas por las fechas determinadas por la FIFA, aquellos que sean convocados irán de buena manera”, aseguró. Díaz aclaró que la preparación para cada competencia será distinta y que su posición no se tome como una negativa de no ceder jugadores a la Verde. “No pasa por no querer ceder a los jugadores, sino pasa porque estamos en torneos diferentes, donde se tendrá preparaciones diferentes y nuestro cargo de entrenadores siempre está en juego partido a partido, por mucho que tengas contrato por 18 meses, así lo marca el fútbol, los resultados son los que mandan”, agregó. La pasada semana, Farías le pidió a los dos profesionales que piensen como bolivianos y no como argentinos, y que colaboren con “el encapsulamiento” desde julio.