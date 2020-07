Policía y FFAA ordenan ascenso automático en sus cuadros





10/07/2020 - 09:54:47

Brújula Digital.- El Comando General de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA) ordenaron por separado el “ascenso automático” en sus cuadros, los que van desde jefes oficiales hasta el rango inicial, debido a la emergencia sanitaria nacional y por el incremento de casos positivos y fallecimientos del personal que está en primera línea contra el coronavirus desde el 22 de marzo. En las FFAA no incluyen a generales El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio Orellana, envió el martes (7) un “fax” a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la Armada Boliviana para que “procedan al ‘ascenso automático’ del personal de cuadros”, con excepción de los generales, cuyo ascenso está paralizado en el Senado, controlado por el MAS, desde febrero del presente año. “Agradeceré en forma extraordinaria, proceder al ‘ascenso automático’ del personal de cuadros y EE.CC., convocados y habilitados a ascenso en la presente gestión, exceptuando casos especiales, los cuales de ser necesario, deberá ser considerados por el tribunal de personal de cada fuerza”, señala el documento, firmado por Orellana. El “ascenso automático” en las tres fuerzas está justificado por la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus en el país que contagió a sus cuadros, 576 hasta el miércoles, e incluso ocasionó cinco fallecimientos. “Ante la emergencia sanitaria nacional y en vista de haberse registrado el incremento de casos positivos y fallecimientos de personal militar y civil a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19, con el fin de mantener el distanciamiento físico y evitar la propagación del coronavirus en el personal de la institución”, añade el documento. En el documento, Orellana señala que el ascenso de los 27 generales se mantiene sin cambios desde febrero de 2020. “Los ascensos al alto grado de oficiales generales de división y vicealmirantes generales de brigada y contralmirantes, regulado por la directiva de las FFAA del estado No 10/2020 y el ascenso al grado de suboficial maestre, se mantienen sin alteración alguna” e indica que “en ese sentido agradeceré tomar nota y dar estricto cumplimiento a la presente disposición”. A fines de junio, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el informe de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana que promueve una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 77 del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas del Estado, impidiendo los ascensos a generales hasta que la misma sea resuelta por el TCP. El mismo Senado no exigió este requisito en los últimos 14 años y autorizó de manera automática el ascenso de los generales. Ascenso excepcional y automático en la Policía Debido a los contagios y decesos por coronavirus al interior de la Policía Boliviana, el Comando General dispuso el ascenso excepcional y automática de oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías, convocados y habilitados para la presente gestión. “Ante el incremento de casos de contagios y decesos de nuestro personal policial, a fin de precautelar y proteger la vida y las salud de todos nosotros y de nuestras familias, se ha dispuesto el ascenso de manera excepcional y de forma automática”, informó el comandante de la Policía, Rodolfo Montero, según un reporte de Bolivia. Explicó que esta disposición también es un reconocimiento a la labor que realizan todos los efectivos en las calles de todo el país. “En virtud a los Decretos Supremos 4117 y 4245, el incremento de casos de contagios y decesos de servidoras y servidores públicos policiales, a consecuencia de la pandemia (Covid -19), con el fin de prevenir y precautelar y proteger la vida y la salud de nuestros efectivos policiales, evitando el contagio y la propagación de este virus, el ascenso al grado inmediato superior de los señores oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías, convocados y habilitados para la presente gestión”, señala el memorando enviado al general superior Marvin Aguirre, presidente del Consejo Superior de Exámenes de Ascenso Gestión 2020. La disposición añade que se realizará "el tracto administrativo correspondiente en funciones a las atribuciones y competencias establecidas en el Reglamento de Exámenes de Ascenso de oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías, aprobado mediante Resolución Administrativa 0068/20 del 6 de abril de 2020". Montero informó el martes (7) que hasta entonces se registraron 560 casos confirmados de Covid-19 en la institución del orden, de los cuales, 242 se recuperaron y 57 perdieron la vida.