En la 16 de Julio le hacen el quite al coronavirus





10/07/2020 - 09:44:18

Página Siete.- Para los comerciantes y clientes de la popular feria 16 de Julio, en El Alto, parecería que la pandemia no hubiese llegado. Cientos de ciudadanos se dieron cita ayer, como cualquier otro día, rompiendo así las normas que rigen por la cuarentena que se aplica debido al coronavirus. Puestos de ropa, de celulares, accesorios, comida y hasta de vehículos, además de algunos galpones, estaban completamente abiertos, cuyos dueños ofrecían ayer todos sus productos. Desde una cabina de la línea Azul de Mi Teleférico, Página Siete observó cómo mientras pasaban las horas, las personas se aglomeraban más en los quioscos o en las mismas calles.



Una de las normas que rige para evitar contagios es mantener el distanciamiento social por lo menos de un metro y medio. Unos usaban barbijo, otros no. Hasta anoche se reportaron 1.644 casos positivos en la urbe alteña y en total, desde que comenzó la pandemia se lamentó la muerte de 31 personas. Lo curioso es que en plena feria no faltaron los comerciantes que ofrecían barbijos y hasta mamelucos de bioseguridad para sus asiduos clientes.