Bolivianos en el exterior exigen a Salvador Romero garantizar su voto





10/07/2020 - 09:40:47

Página Siete.- Los bolivianos residentes en el extranjero, a través de una carta abierta dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, solicitaron que se garantice su derecho al voto pese a la pandemia por el coronavirus que se vive en diversos países del mundo. “Somos bolivianos convencidos de que no se puede hablar de democracia sin garantizar que cada boliviano, donde éste, se encuentre, ejerza su derecho al voto. Y también sabemos que no se puede hablar de democracia cuando el voto es condicionado por cualquier circunstancia social o presión política”, se lee en la misiva. Sostuvieron que los residentes bolivianos en el exterior están sujetos a circunstancias diversas, por lo que platearon diversas interrogantes a Romero: “¿Cuál es el estado y condiciones de seguridad para garantizar el voto en el exterior? ¿Cuál es el plan del TSE para permitir nuestro voto en el contexto de la pandemia y de leyes locales de otros países que no tiene ninguna correlación con aquellas de nuestra Patria?”. Apuntaron que de acuerdo con reportes internacionales, Bolivia —con un sistema de salud colapsado— aún no alcanza el pico de la enfermedad, y que junto a otros países de la región, se constituye en uno de los focos actuales de la pandemia. En ese sentido, consultaron cómo es que el TSE podrá garantizar que las elecciones no expondrán a millones de personas al virus y además, cómo se garantizará una asistencia y participación masiva por parte de la ciudadanía. Asimismo, acusaron a Romero de haber vertido declaraciones “inconsistentes” e “irresponsables” sobre el tema. “Por esa razones, acudimos a su autoridad para expresarle que las comunidades que representamos esperan del TSE alternativas para garantizar un medio democrático para ejercer nuestro derecho a elegir”, indican en la nota. Los compatriotas solicitan que se evalúen alternativas para que unos 340.000 bolivianos habilitados para votar en 31 países del mundo puedan ejercer su derecho, ya sea “por correo” o “voto electrónico”. La carta está firmada por 11 ciudadanos residentes en distintos lugares del planeta.