Argentina sube el requerimiento de gas por el invierno; Bolivia exige pago por incumplimiento





10/07/2020 - 09:14:28

El Deber.- La demanda de gas natural de Argentina se incrementó por invierno. Así lo dicen las cifras, las nominaciones sobrepasaron la demanda mínima de 16 millones de metros cúbicos por día (MMm3/día). El frío golpea con dureza al país vecino, que subió los requerimientos del producto boliviano. De acuerdo con el contrato entre ambos países, a partir de junio, los volúmenes de gas de Bolivia al país vecino deben incrementarse hasta los 18 MMm3/día. Sin embargo, durante el mes pasado y parte de julio, los requerimientos superaron esta cifra. Hasta el 6 de julio Bolivia envió a Argentina a 19,31 MMm3/día, más de lo establecido en el contrato de compra y venta firmado con el país vecino. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el valor de las exportaciones de gas del país, entre enero y mayo, llegaron a $us 888,7 millones, un 13,5% menos con relación al mismo periodo del año 2019. El incremento de la demanda se da cuando YPFB solicitó el pago adelantado por el gas entregado al vecino país. La factura exigida por la estatal boliviana es de al menos $us 100 millones. La factura prepaga que mandaron las autoridades bolivianas fue motivada porque Argentina cayó en un incumplimiento contractual al no declarar una garantía. El default de este contrato no implica riesgos para el abastecimiento de gas a Argentina. Según el reporte del periódico El Cronista, no fue la primera vez que las autoridades de Bolivia enviaron una factura prepaga a la Argentina. Además, el pedido boliviano llega en un momento de ciertos impases entre ambos Estados. El actual presidente argentino, Alberto Fernández, en varias oportunidades, calificó de ilegítimo el gobierno de su par de Bolivia, Jeanine Áñez. Según el reporte de El Cronista, el Banco Nación, está en “proceso de negociación con los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo para renovar la garantía". En 2006 los expresidentes Néstor Kirchner y Evo Morales firmaron el contrato de compraventa de gas natural que comenzó a correr en 2007. Tendrá una duración total de 20 años. Debido a la ola de frío, las autoridades argentinas están incrementando la importación de carburantes. Si bien los requerimientos se incrementaron, desde Argentina anticipan que el pago será menor debido a las consecuencias generadas por el coronavirus.