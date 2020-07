Gobernadora dice que nadie debió grabar la reunión con los autoconvocados de K´ara K´ara





La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, entró en contradicciones respecto al audio que se filtró en el cual, en reunión con los “autoconvocados” de K’ara K’ara habría expresado sus dudas de que exista el coronavirus. La grabación generó críticas. La concejala del Movimiento Al Socialismo, MAS, mismo partido que la autoridad departamental, Rocío Molina hasta le pidió su renuncia. En tanto, el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, SIRMES, le invitó a recorrer el hospital centinela Solomon Klein “para que conozca el virus”. “Yo no tengo miedo a morir o vivir, compañeros. Es más, ni siquiera temo a esta enfermedad. Hasta yo también he dudado: ¿será que existe esta enfermedad? Me pregunto. Quisiera ver a un enfermo de COVID, a una persona que se está muriendo”, se escucha decir a Soria en el audio filtrado, mientras era aplaudida por asistentes. Las declaraciones las habría realizado en una reunión con los denominados “autoconcentrados” identificados como de las filas del MAS que desde mayo protagonizaron cuatro bloqueos en el ingreso de K’ara K’ara de la zona sur cerrando el ingreso de carros basureros al botadero municipal. La Gobernadora, enterada de la existencia del audio, señaló que el audio correspondería a la primera reunión que hubo en el primer conflicto de K’ara K’ara, en medio de la pandemia (entre el 12 al 20 de mayo pasados), sugiriendo que empezaba el contagio. Sin embargo, el número de casos confirmados de coronavirus para esa fecha en Cochabamba era ya de 329 y 13 muertos, y 6.263 en país. Solo ese día, el SEDES reportó 34 nuevos casos positivos. Dijo que en la reunión los mismos “autoconvocados” habían pedido que se apaguen los celulares. “Me sorprende ahora que haya surgido un audio. No quisiera pensar que otras personas estén detrás”, refiriéndose al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. “No entiendo cuál es el afán del nivel central o de algunas autoridades que siguen pidiendo mi renuncia, no entiendo cuál es el afán”, manifestó cuando daba un informe a la Asamblea Legislativa Departamental, ALDC, sobre la ejecución del presupuesto asignado para luchar contra la pandemia. Luego en una entrevista con los periodistas negó recordar que haya dicho eso. Apuntó que una de las señoras asistentes a la reunión había comentado que no creía en el virus. “Yo no recuerdo haber dicho esa situación” “Yo creo en el virus, existe el virus”. CONCEJALA PIDE SU RENUNCIA La concejala por Cochabamba por el MAS Rocío Molina después de conocer el audio pidió a la Gobernadora que se vaya del cargo. En una carta pública difundida por redes sociales, Molina reveló que su padre falleció el viernes y que su madre Cecilia Travesí está enferma. “Mi padre murió en el abandono y sin asistencia médica porque nadie vino a socorrernos, a pesar de nuestras llamadas desesperadas. Tal vez el SEDES también pensaba esa aciaga noche en que mi padre agonizó que usted dudaba de la enfermedad”, escribió. La representante del Órgano Deliberante acusó a Soria, de su mismo partido, de no haber protegido a los cochabambinos. “Usted solo ha ejecutado el 44% del presupuesto que tiene para la Covid-19. Eso porque usted no ha contratado el personal médico necesario, no ha provisto de medicamentos a la gente, no ha establecido una red de salud, lo que hace que los hospitales nos cierren la puerta en la cara, como me ha cerrado hoy la puerta en mi cara y con mi madre enferma, el Hospital Belga”, relató. Consideró que la Gobernadora falta el respeto y se burla de los muertos. “Usted no ha sido electa como Gobernadora. Por ello, si no puede hacer su trabajo, váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase”, finaliza la carta. SIRMES En tanto, el SIRMES también emitió un comunicado expresando su molestia por las declaraciones de Soria y la invitó a un recorrido al hospital centinela Solomon Klein. “Queremos presentarle el virus a la Gobernadora. Ella tiene que saber que la pandemia ya ha cobrado muchas vidas”.