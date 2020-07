La presidenta Áñez está estable y recibe tratamiento preventivo contra el Covid-19





10/07/2020 - 08:16:01

La Paz, (ABI).- El neumólogo y médico de cabecera de la presidenta Jeanine Áñez, Adrei Miranda, informó en la noche de este jueves que la salud de la Jefa de Estado es estable, asintomática, y recibe tratamiento preventivo contra el coronavirus (COVID-19). Áñez comunicó hoy, mediante las redes sociales, que dio positivo al examen de coronavirus. Asimismo, dijo que continuará trabajando por el país desde su aislamiento y agradeció el apoyo de autoridades y la población en su conjunto para su pronta recuperación. "La Presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez, al estar en contacto con personas que han dado COVID positivo, se hizo una prueba para determinar si era o no portadora del virus, dando el día de hoy un resultado positivo; encontrándose, al momento, estable, absolutamente asintomática, no tiene ningún síntoma que se relacione con el coronavirus", explicó el galeno en declaraciones a Cadena A. Aseveró que la mandataria "se encuentra muy bien, con bastante ánimo" y energía. Asimismo, dijo que se le recomendó que realice sus actividades de Jefa de Estado desde su domicilio. De acuerdo con el médico, el aislamiento domiciliario es fundamental, tomando en cuenta el momento crítico que vive el país por los casos de contagios. Agregó que debido a que Áñez se encuentra en buen estado no necesita la hospitalización. En ese marco, indicó que se hará el seguimiento diario y un reporte médico según la evolución positiva que vaya a tener la mandataria. "Creo que este es un momento de reflexión en el que debemos tomar consciencia que tenemos que cuidarnos, que debemos hacer lo que es eco del distanciamiento físico, el uso de barbijos, el lavado de manos, porque nadie está exento de tener esta enfermedad", apuntó.