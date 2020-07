Yerko Núñez: El Gobierno trabaja en primera línea desde hace 4 meses visitando hospitales





10/07/2020 - 08:12:32

La Paz, (ABI).-El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que las autoridades del Gobierno - pese a que algunos ministros, incluida la presidenta del Estado dieron positivo a las pruebas de coronavirus - continuarán trabajando de forma virtual y desde el aislamiento para combatir la pandemia en el país. "Son aproximadamente cuatro meses que estamos en primera línea visitando los hospitales, centros COVID-19, entregando insumos, equipo médico, ítems, estando en contacto con muchas personas. Alguien tiene que hacerlo y el Gobierno de la presidenta Áñez ha tomado la decisión de trabajar 24/7 en este momento único que atraviesa el país y el mundo. Nosotros desde nuestro aislamiento vamos a seguir trabajando para darle seguridad y salud a cada uno de los bolivianos", aseguró. Núñez recordó que el actual Gobierno heredó un sistema de salud "deteriorado y colapsado" y las autoridades reforzaron los centros de salud de todos los niveles para luchar contra el virus. La autoridad reapareció en medios de comunicación, tras estar internado por cinco días por complicaciones a causa de la enfermedad. El ministro explicó que durante ese tiempo recibió medicación intravenosa y ahora se encuentra en aislamiento a la espera de los resultados de la prueba PCR. "Me encuentro perfectamente bien, esperando los resultados del análisis que me han sacado el día de hoy y esperamos que en 48 horas pueda conocer si continúo con el virus o no", explicó. Sobre el estado de salud de la presidenta Jeanine Áñez, el Ministro informó que conversó con ella vía telefónica y afirmó que su salud es estable. "Ella está bien, está totalmente asintomática. Ella no tiene, en este momento, ningún problema de salud. Está muy bien y está monitoreando el trabajo de todos nosotros. Está pendiente y estamos informándole de cada una de las actividades que desarrollamos", sostuvo. La autoridad envió un mensaje de solidaridad a la dignataria y deseó su pronta recuperación para que continúe "liderizando" la lucha por la salud y economía de la población. "El país la necesita conduciendo la recuperación y la salud de cada uno de los bolivianos", sentenció. Asimismo, Núñez instó a la población a enfrentar la enfermedad con "solidaridad y disciplina", pidió a la ciudadanía respetar las medidas de bioseguridad para evitar el incremento de contagios.