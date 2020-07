Centro de Recuperación de Fexpocruz comienza a funcionar el viernes con 28 trabajadores de salud





09/07/2020 - 21:43:45

Santa Cruz, (ABI). - El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, informó el jueves que el Centro de Recuperación para pacientes COVID-19 en Fexpocruz, comenzará a funcionar mañana (viernes) con 28 trabajadores de salud. "Se está abriendo este Centro de Recuperación, que tiene una capacidad para 100 camas, y que el día de mañana (viernes) hasta el mediodía estará recibiendo a sus primeros pacientes, además se ha firmado un convenio para que, a través del Sedes, dotemos (al centro) de 28 trabajadores de salud: 10 médicos y 18 enfermeras", informó Aguilera. Uno de los objetivos de la infraestructura, que fue levantada en el pabellón USA, es que el paciente que ingrese pueda contar con alimentación y medicamentos. "Además de un área para evitar que contamine a su familia y este protegido para que la enfermedad no progrese", agregó. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, indicó que se hizo la última inspección a esos predios, "porque a partir de mañana (viernes) va ser prohibida la entrada de cualquier persona que no sea del cuerpo médico o que no sean pacientes".