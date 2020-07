Coronavirus: Suspenden la toma de muestras en Chuquisaca por falta de insumos





09/07/2020 - 19:35:14

Correo del Sur.- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca determinó suspender a partir de este jueves la toma de muestras para coronavirus por falta de hisopos y medios de transporte para llevarlas al laboratorio PCR, donde además tienen placas limitadas para su trabajo. El director del Sedes Chuquisaca, Enrique Leaño, informó que la situación se debe a que se tuvo un desfase en el uso de productos porque tuvieron que tomar muestras a personas aseguradas y advirtió que los hospitales y centros de salud dependientes de la seguridad social no cumplieron con su responsabilidad. “Lamentablemente no han tomado ellos muestras (…) en todas las cajas es una especie de abandono que tuvieron con sus asegurados, hemos tomado a policías, magisterio, a varios, y esa ha sido la causa de desfase”, lamentó Leaño en un contacto con Correo del Sur Radio, al anticipar que mañana se solucionaría la situación porque tienen previsto que lleguen los productos encargados a la empresa importadora. El galeno remarcó que esta carencia corresponde al área de toma de muestras y que en el laboratorio PCR del hospital San Pedro Claver, donde se usan placas y reactivos, incluso se han prestado placas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para continuar trabajando, una dotación que le corresponde al nivel central, pero que entiende “ya están adquiriendo”. “Pero en la demora está el peligro, tenemos que hacer fuerza para pedir que lleguen, necesitamos la acción de las autoridades”, remarcó el Director. LABORATORIO PCR, CON INSUMOS LIMITADOS La responsable del laboratorio PCR, Carmen Delgado, informó que no les faltan reactivos, pero sí insumos para realizar su labor, por lo que tuvieron que racionalizar y priorizar las muestras que analizarán. Estima que los recursos con los que cuentan ahora les permitan trabajar solo hasta el fin de semana. “Estamos viendo la situación de priorizar solo algunos, Potosí ya paró, Tarija estimo que también va a parar uno de estos días, nosotros estamos haciendo lo imposible para conseguir ese material”, remarcó la encargada. Por las limitaciones, en lugar de procesar un promedio de 300 pruebas diarias, ahora solamente analizarán entre 80 y 90.